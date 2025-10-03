Войната в Украйна:

Един от основните конкуренти на Карлос Насар се отказа от участието си на Световното в Норвегия

03 октомври 2025, 17:39 часа 396 прочитания 0 коментара
Един от основните конкуренти на Карлос Насар за златния медал в категория до 94 килограма се отказа от участието си на Световното първенство по вдигане на тежести. Тазгодишният планетарен шампионат ще се проведе в периода между 2 и 11 октомври във Фьорде. Олимпийският шампион на България от Париж 2024 ще бъде една от основните звезди в Норвегия и абсолютен фаворит за титлата в новата си категория.

Макар че Насар е смятан за основен фаворит за златото, той ще трябва да се бори с тежка конкуренция. Няколко дни преди участието на най-добрия ни щангист, стана ясно, че един от основните му конкуренти се е отказал от участието си. Става въпрос за олимпийския шампион от Токио 2020 Фарес Ел Бакх от Катар, по-познат като Месо Хасона. Той бе подал заявка за надпреварата, но в последните дни очевидно е взел решение да на участва.

Месо Хасона, Фарес Ел Бакх

Същото се отнася за още две звезди в тази категория. Кейдомар Валенила и Реваз Деветадзе също ще пропуснат тазгодишния световен шампионат. Колумбиецът е сребърен медалист от Токио 2020 и световен шампион от Богота 2022, докато грузинецът пък е сребърен медалист от миналогодишното световно първенство в Бахрейн. Така група "А" на категория до 94 килограма остава с едва седем състезатели. Освен Карлос там са още Емре Йозтюрк от Турция, Карим Абокахла от Египет, Рафаел Фридрих от Германия, иранците Алиреза Моени Седех и Али Алипур и олимпийският шампион от Рио 2016 Киануш Ростами, който вече се състезава за Косово. Вижте кога и къде да гледате състезанието с участието на Насар.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
