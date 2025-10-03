Лунен сеитбе календар за октомври 2025: Какво може да се засади в градината

Най-благоприятните дни за работа в градината и зеленчуковата градина през октомври 2025 според лунния календар

Въпреки че по-голямата част от реколтата вече е прибрана, градината все още може да се използва за сеитба и засаждане на някои растения, особено на зимни култури. Ето какво може да засадите в градината през октомври и кои са най-добрите дати според лунния календар.

Лунният календар за градинарство е съобразен с фазите на Луната. През октомври 2025 г. те са както следва:

1–6, 22–31 октомври — нарастваща луна;

7 октомври — пълнолуние;

8–20 октомври — намаляваща Луна;

21 октомври - новолуние.

Оптимално време за засаждане и грижи за растенията са следните дати: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23–28 октомври.

Какво може да се сее и засажда през октомври 2025 г.

Октомври месец е подходящ за засаждане на следните култури:

Чесън (зимен): 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 24, 25.

Лук (разсад): 5, 6, 11, 12, 18, 19.

Моркови (зимни): 6, 7, 12, 13, 19, 20.

Магданоз (корен и лист): 5, 6, 7, 12, 13, 20, 21.

Спанак (зимен): 5, 6, 12, 13, 20, 21.

Зелени торове (синап, фацелия): 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20.

Ръж, пшеница (зимна): 5, 6, 11, 12, 20–22.

Неблагоприятни дни за сеитба и засаждане

Не се препоръчва извършването на сеитбени дейности на следните дни: 1, 9, 20–22, 29–31 октомври. През тези периоди е по-добре да се съсредоточите върху подготвителната работа:

събиране на семена и луковици;

торене и подготовка на почвата за зимния период;

подслоняване на многогодишни култури за студения сезон.

Какво още може да направите в градината през октомври?

Храстите от малина, касис и цариградско грозде се подрязват през октомври, като се премахват стари, болни и счупени издънки. Розите се навеждат надолу и се покриват със смърчови клони или агрофибър, за да се запазят до пролетта. Многогодишните цветя (божур, флокс, делфиниум) се подрязват и мулчират след първата слана. Това намалява риска от гъбични заболявания и помага на корените да преживеят студа.

През есента е особено важно да се помогне на дърветата да преживеят зимата. Необходимо е да се предприемат следните сновни стъпки:

варосване на стволовете на дърветата с вар (защита от вредители и слънчево изгаряне в началото на пролетта);

подрязване на сухи и болни клони;

санитарно почистване на кръговете на дървесните стволове;

мулчиране на корените с компост или хумус.

Младите дървета и фиданките трябва да бъдат защитени от гризачи, като стволовете им се увиват с мрежа или специални защитни материали.

