Топ трик с огледало, който ще помогне на цветята ви да оцелеят през зимата

Липсата на слънчева светлина през есента е основният проблем за цветята у дома. Ако е възможно, преместете саксиите по-близо до прозорците. Южните и източните первази са най-подходящи за отглеждане на стайни растения през зимата. Но в случая не трябва да забравяте, че е необходимо често да миете прозорците си - чистото стъкло пропуска до 20% повече слънчева светлина, което е много важно за растежа на стайните растения.

Трик с огледало, който е изключително ценен за цветята през зимата

Опитните домакини разчитат на малък лайфхак - те поставят огледало зад саксията. По този начин то ще отразява слънчевите лъчи и ще подобри осветлението, помагайки на растенията ви да растат силни и здрави.

Цветята, които цъфтят дори през ноември

Също така е важно да се осигури стабилна температура и влажност. Есента е един най-коварните сезони за растенията у дома - през деня е още топло, но през нощта вече е хладно. Важно е да поддържате стабилна температура в стаята и да избягвате резки температурни промени, тъй като те са истински стрес за растенията. Не поставяйте саксии близо до радиатори или климатици.

С настъпването на отоплителния сезон въздухът става сух, затова поставете чаша с вода до растенията или използвайте овлажнител. Това ще помогне за предотвратяване на изсъхването на листата и ще поддържа оптимално ниво на влажност на въздуха.

През есента най-често срещаната грешка е да се поливат растенията по същия начин, както през лятото. Процесите на растеж се забавят през този сезон, така че е необходима по-малко вода. Преди поливане проверете състоянието на почвата. Тя трябва да изсъхне поне на няколко сантиметра дълбочина. Използвайте мека, престояла вода със стайна температура.

Трябва ли да торите и поливате цветята през есента?

Не бива да се отказвате от торенето, но трябва да промените използваните торове. По-добре е да отложите торенето с азотните торове до пролетта, тъй като те стимулират активния растеж, който е нежелан през есента. От друга страна, калият и фосфорът помагат за укрепване на корените и подготовката на растението за зимата.

Народните средства могат да бъдат от полза през този сезон. За целта може да използвате инфузия от бананови кори или отвара от картофи. Те са прости и ефективни добавки.

Също така е важно да знаете, че през есента листата бързо натрупват прах, а когато има малко светлина, това е особено вредно. Чистите листа "дишат" по-добре и абсорбират повече светлина. Избършете ги с мека кърпа.

За блясък можете да добавите капка мляко или бира към водата, но направете това внимателно, за да не повредите листата. Пресаждането е по-добре да се отложи до пролетта

