Това е най-доброто време от деня за поливане на стайни растения

Някои градинари ще твърдят, че най-доброто време за поливане на стайни растения е, когато имат нужда от него. С толкова много различни видове стайни растения със специфични нужди от поливане е трудно да се намери перфектният график. Но повечето градинари, които обичат да се грижат за растенията, са съгласни, че едно време от деня е по-полезно за поливане от други. Научете най-добрите практики за поливане на стайните си растения, за да ги поддържате здрави, и най-доброто време за поливане на стайни растения.

Защо времето е важно

Както и в живота, времето е от решаващо значение при поливането на стайно растение, за да може то да процъфтява. Твърде честото поливане , недостатъчно честото поливане, при по-ниски температури на околната среда и късно през деня може да доведе до болести по растенията, окапване на листата или експлозия от вредители.

Най-доброто време за поливане на стайни растения

Най-благоприятното време за поливане на стайни растения е сутрин, преди да бъдат изложени на най-ярката светлина на деня. Сутрешното поливане дава време на водата, попаднала върху листата, да се изпари и изсъхне през целия ден, което помага за предотвратяване на болести.

Като осигуряват влага сутрин, корените на стайното растение могат да се възползват от по-високите дневни температури, за да абсорбират по-лесно водата. Това позволява по-висока степен на транспирация, докато водата и хранителните вещества се движат през съдовата система на растението. По-топлите температури също така помагат на почвата да изсъхне по-бързо, за да се сведе до минимум рискът от гъбични заболявания и кореново гниене.

Често срещани митове за времето за поливане

Мит: Поливането по средата на деня причинява изгаряне на листата

Ако прясната вода причинява изгаряне на листата, тогава всеки път, когато вали по обяд, всички листа на растението ще бъдат унищожени. Макар че не се препоръчва оставянето на листата на стайните растения мокри след поливане, поливането на почвата по обяд няма да причини изгаряне на листата. Изгарянето на листата на стайните растения обикновено се причинява от изсушаване на течение, високи температури, неправилен избор на светлина или студен стрес.

Мит: Вечерното поливане е полезно

Тъй като нощните температури обикновено са по-ниски, ако поливате през нощта, скоростта на изпарение е по-ниска и почвата остава влажна по-дълго, особено ако саксията е оставена в чинийка с вода. Това поддържа корените на растението влажни по-дълго и може да доведе до образуване на гъбични заболявания и кореново гниене.