Незаконни съдии по делото КТБ? ВСС взе решение против Цветан Василев

На 2 юни Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), с 5 на 3 гласа, не допусна да бъде разгледано искането за установяване на незаконност на съдебния състав по делото КТБ. То бе отправено от защитата на бившия coбcтвeниĸ нa Kopпopaтивнa тъpгoвcĸa бaнĸa Цвeтaн Bacилeв. Искането бе да се ycтaнoви нapyшeниe във връзка с командировки на съдии cлeд зaĸpивaнeтo нa Специализирания съд.

Трите гласа в подкрепа на това въпросът да бъде обсъден по същество, бяха на Атанаска Дишева, на Цветинка Пашкунова и на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова.

Още: Връзка между делото КТБ и Нотариуса? Твърденията и фактите

Командироване на съдия от Административен съд - София в Софийски градски съд: не може ВАС да го прави

Адвокат Грета Ганева припомня, че делото КТБ е в съдебна фаза от 2016 г. - отпреди 10 години, а краят му не се вижда. Образувано е и е гледано в спецсъда, а след закриването на институцията законът казва, че следва да бъде прехвърлено в Софийски градски съд (СГС). Именно това се случва. Законът предвижда, че съдебният състав, поради принципа на несменяемост, продължава да гледа делото до завършването му, като в случай че съдията не е назначен в СГС, той се командирова там.

В случая съдията Виржиния Петрова, която председателства състава, не е назначена в СГС, а в Административен съд София- град. Следователно трябва да бъде командирована - според закона.

От закриването на спецсъда досега съдия Виржиния Петрова е командирована със заповеди, издавани от председателя на Върховния административен съд (ВАС).

"И какъв е проблемът? Проблемът е, че законодетелят не е дал власт на председателя на Върховния административен съд да командирова съдии от административните съдилища в общите, какъвто е случаят. Следователно заповедите са издадени от орган при липса на компетентност, което на прост юридически език означава, че са нищожни", коментира адв. Ганева във Facebook.

Още: "Мога да се шегувам с когото си искам": Борисов за яташката история с Цветан Василев

"Щом заповедите за командироване на председателя на състава са нищожни, то значи делото КТБ се гледа от незаконен състав. А съгласно чл. 6 §1 ЕКПЧ и чл. 47, §2 от ХОПЕС всяко лице има право делото му да бъде разгледано от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон", добавя тя.

"Какъв е ефектът, ако срещу вас се води дело от незаконен състав? За правото ще е точно същият, какъвто би бил, ако го гледат съседките от пейките пред блока - никакъв! Само дето наказателната ви отговорност би била ангажирана от държавата в продължение на години, без да ви е осигурила независим и безспристрастен съд, определен със закон, следователно принуден сте да търпите всичките негативни последици, съответно и вреди. Ето такъв е случаят с подсъдимите по делото КТБ, което твърдим, че се гледа от незаконен съд в продължение на години", смята Грета Ганева.

Снимка: БГНЕС

Законът е предвидил при нарушения на условията и реда при командироване именно Съдийската колегия на ВСС да установява същите, след което, като ги установи, да прекрати командироването.

"Изпратили сме от името на Цветан Василев искане по този ред до СК на ВСС. След като видя проблема, Комисията по атестиране и конкурси на ВСС на свой ред изпрати искане до председателя на СГС за извършване на подробна справка как стоят нещата с всички останали дела, които се гледат или са били гледани при същата хипотеза - наказателни дела, изпратени от закрития спецсъд и гледани от съдебен състав със съдия, назначен в административен, командирован от председателя на Върховния административен съд. И сега внимание: ВСИЧКИ наказателни дела от спецсъда, изпратени за довършване от СГС и гледани от командировани административни съдии, са гледани при същото нарушение - незаконен състав поради некомпетентен автор на командировъчните заповеди, което е абсолютно основание за връщане на делото от самото му начало, тъй като постановяване на присъда от незаконен състав се равнява на липса на присъда", добавя адвокат Ганева.

Още: Окончателно: 52 млн. лв. наши пари ще се плащат заради антикорупционен провал с КТБ

Аргументите

Вместо да установи нарушението, Съдийската колегия - с гласовете на петима от членовете си - реши, че макар и законът да не определя кръга на лицата, които могат да сезират СК на ВСС за установяване на нарушение, Цветан Василев със сигурност не е сред тях. Или както пише адвокатът - "казано е с други, по-завоалирани думички, естествено".

"Нещо повече, един от аргументите е, че ако сега допуснат до разглеждане искането на страна в производство, то утре можело да бъдат засипани с искания. Ами, ще бъдете, ако са налице нарушения, които законът изисква точно вие да установите, ще бъдете и ще сте длъжни да установите", допълва Ганева.

Тя споделя, че недопускането ще бъде обжалвано пред ВАС, "чийто председател е допуснал нарушението на условията и реда при командироване, което оспорваме".

Още: Парите на председателя на КОНПИ, която трябва да плати 52 млн. лв. заради КТБ, се множат