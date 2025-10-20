Това са най-добрите сортове моркови - няма да изгният до пролетта

За да запазите морковите сочни, твърди и с наситен цвят до пролетта, изберете късни сортове с плътна месеста част, тъй като те се съхраняват най-добре. Такива кореноплодни зеленчуци не само се запазват дълго време, но и не губят своите полезни свойства и витамини.

Кои сортове моркови се съхраняват най-добре и издържат цяла зима без да се развалят?

Морковите са едни от най-обичаните и разпространени култури в градината. Те са непретенциозни, вкусни и здравословни, но често се случва няколко месеца след прибирането на реколтата кореноплодите да започнат да увяхват или да гният. За да останат сочни и твърди дори до пролетта, е важно да изберете правилния сорт. Именно от това зависи дали реколтата ви ще преживее зимата без загуби. Ето кои сортове моркови имат плътна структура, сладък вкус и се съхраняват перфектно до края на пролетта.

Сорт "Шантане Ред Коред". Този сорт е известен със своите здрави, къси и дебели корени с яркооранжева плът. Морковите от този сорт не се напукват, не увяхват и съхраняват се добре дори до май. Идеални са за съхранение в пясък или дървени стърготини.

Сорт "Нантска-4". Това е универсален сорт, който често се използва за приготвяне на бебешка храна. Благодарение на тънката си кора и високото съдържание на захар, този морков запазва сочността си за дълго време. При правилна вентилация може да се съхранява без загуби и разваляне за период до 8 месеца.

Сорт "Витамин 6". Това е един от най-популярните сортове моркови сред градинарите. Има богат аромат и ярък цвят, и най-важното - плътна структура, която предотвратява загубата на влага от кореноплода. Дори след дълго съхранение този моркво не става влакнест.

Сорт "Карлена". Този сорт се отличава с дълги и прави кореноплодни, които имат високо съдържание на захар и не потъмняват при дългосрочно съхранение. Сортът "Карлена" понася перфектно студа и се съхранява добре до края на пролетта без да показва признаци на гниене и разваляне.

Опитните градинари дават няколко съвета за запазване свежестта на морковите до пролетта. Изкопайте кореноплодите в сухо време. Не мийте морковите преди съхранение, просто отърсете почвата, която е полепнала до тях. Съхранявайте кореноплодите в пясък, дървени стърготини или мъх при температура от +1-+3 градуса по Целзий.

Проверявайте зеленчуците си веднъж месечно, за да отстраните навреме тези, които са започнали да се развалят или вече са развалени.

