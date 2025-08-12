Този тор е задължителен за доматите през август - ще станат по-едри, по-месести и по-вкусни

Вкусът и ароматът на домашно отглежданите домати е истинска наслада за сетивата.Въпреки това, за да получите най-вкусните домати, трябва да помните да ги торите навреме и правилно. Дори не е нужно да използвате закупени от магазина химикали за това - вече имате всичко необходимо у дома.

Какъв вид тор е задължителен за доматите през август

Експертът по градинарство на Prestige Botanicals Лиан Самюелсън споделя колко лесно е да се подхранват домати по време на плодния сезон.

„Доматите просто обожават утайката от кафе. С нея ще станат по-големи и по-сладки, а най-хубавото е, че този тор няма да ви струва нито стотинка. Можете дори да използвате утайката от кафе от капсулите и да я рециклирате, за да торите растенията си, така че всички печелят“, подчертава тя.

Както обясни експертът, доматите растат добре в леко кисела почва, а утайката от кафе има естествена киселинност. Това създава идеална среда за растеж. Освен това, утайката съдържа около 2% азот, фосфор и калий. Тези хранителни вещества са много важни и насърчават растежа.

„За да използвате ефективно утайката от кафе, просто вземете около чаша използвана утайка и я поръсете около основата на доматеното растение. След това смесете утайката от кафе с горните 5 до 7,5 см почва. Този метод помага на утайката от кафе да се разгради и да освободи хранителни вещества, обогатявайки почвата с течение на времето“, съветва Лийн.

За удобство можете да добавите утайка от кафе към компостната купчина и след това да използвате тази смес като тор. Важно е обаче делът на утайката в компоста да не надвишава 20% от общото количество.

Според експерта, твърде много утайка от кафе може да направи компоста твърде кисел, което в крайна сметка може да навреди на доматите. Тя разказа и как да се поливат доматите по време на плододаване с тор от кафе. За да го приготвите, добавете две чаши смляно кафе на зърна в кофа с вода и след това оставете да престои няколко часа или дори за една нощ. Течността може да се използва за поливане, за да се даде допълнителен стимул за растеж на доматите.

„Този тор няма да подейства веднага. Всъщност може да отнеме няколко седмици, преди да освободи достатъчно хранителни вещества, необходими за подхранване на вашите домати. В краткосрочен план може дори да има обратен ефект, но с търпение растенията определено ще извлекат ползите от това торене“, заключава Лиан.

