Трик на опитните градинари за безкрайна реколта от магданоз

Магданозът е любима билка сред градинарите, защото е лесна за отглеждане и предлага множество ползи за здравето. Той е богат на витамини и съдържа съединения, които се борят с рака. Предвид огромните предимства от включването на магданоз в диетата ни, е справедливо хората да искат безкрайно количество от тази билка. Отглеждането на магданоз от стъблени резници във вода е лесен метод за размножаването му, който може да гарантира, че никога няма да останете без тази вълшебна билка в кулинарните си ястия.

Как да съхранявате пресен магданоз, за да остане дълго време свеж

Въпреки това, той често се отглежда като едногодишно растение в по-студен климат, където не преживява зими. Тъй като растението е доста издръжливо (латинското му име всъщност означава „камък“, което се отнася до предпочитаните условия за отглеждане на растението), той е и една от най-добрите билки за закрито за вашата кухненска градина , стига да получава необходимото количество слънчева светлина всеки ден.

Отглеждане на магданоз от резници във вода

Още: Най-честата грешка при засаждане на магданоз

Отглеждането на магданоз във вода е не само много просто, но и изключително ефективно. Отнема само няколко седмици от деня, в който поставите резника магданоз във вода, до момента, в който стане готов за пресаждане в почвата. Есента е подходящо време за бране на тези резници, за да можете да ги отглеждате на закрито през зимата.

Как да берете магданоз, за да удвоите реколтата

За да започнете процеса, изберете здрава кичур от стъбла с дължина около 10 до 15 см и без вредители или болести. След това вземете остри ножици и направете разрез точно под най-ниския възел на стъблата. Отстранете долната част на резника от всички листа, за да избегнете възможността от гниене. Поставете резника в съд, пълен с вода, но се уверете, че листата не са потопени. Поставете този съд на перваза на прозореца, където може да получава достатъчно количество слънчева светлина. Имайте предвид, че ще трябва да сменяте водата на всеки няколко дни, за да я поддържате прясна и без вредни бактерии. След като приключите с всички тези стъпки, всичко, което трябва да направите, е да изчакате търпеливо и след около две седмици би трябвало да видите фини, подобни на косъм корени, излизащи от резника. Когато корените пораснат до около 5 см дължина, е време да пресадите магданоза си в почвата.

Грижа за магданоза след засаждане в саксия

Как да съхранявате магданоз, за да остане свеж максимално дълго време

Тъй като корените на магданоза могат да растат до около 15 до 20 сантиметра, трябва да изберете правилния вид саксия за пресаждане, за да освободите място за кореновата система на растението. Освен това, за да предотвратите гниене на корените , уверете се, че сте избрали саксия с дренаж, както и добре дренирана почвена смес, особено ако държите растението на закрито.

Още: Как да съхраним магданоз във фризера за цялата зима?

Освен ежедневните нужди от слънчева светлина (поне шест часа на ден), трябва също така да се уверите, че вашият магданоз получава нужното количество вода, докато расте. Твърде много и растението започва да гние; твърде малко и рискувате да изсъхне. Едно емпирично правило, което можете да използвате, за да постигнете този баланс, е винаги да поддържате почвата влажна и да поливате само когато започне да изсъхва. Избягвайте риска от преовлажняване, като изхвърляте излишната вода, която се филтрира през почвата и излиза от саксията, в чинийката отдолу. Подрязвайте магданоза редовно за повече плодове в градината си , използвайте балансиран тор на всеки няколко седмици и, разбира се, не забравяйте да се наслаждавате на реколтата си като начин да добавите възхитителен вкус към ястията си!