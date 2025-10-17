Трикове, които ще помогнат на вашите овощни дървета да растат и да дават плодове по-бързо

Едно ябълково дърво може да даде плод до пет години, крушово дърво между четири и шест, а сладка череша до седем. Най-лошото? Това обратно броене започва след като засадите младите дръвчета в двора си и не включва годината или две, през които са пораснали в разсадника. Естествено, искате да съкратите времето от засаждането до наслаждаването на сочните плодове. За съжаление, няма бързо решение, а когато има такова (като се има предвид многогодишните дупки), това често е горещо обсъждана техника.

Най-ефикасният начин да предотвратите гниенето на ябълките

Плодовите дървета обикновено растат между 45 и 76 см всяка година, преди да започнат да дават плодове. След като станат продуктивни, те растат между 30 и 45 см годишно. Вашата цел трябва да бъде да достигнете горния диапазон на темповете им на растеж (а не да го превишавате), тъй като много бързият растеж може да забави производството на плодове.

Как правилно да подрязваме овощни дървета

За да подготвите почвата за успех, има няколко неща, които трябва да имате предвид, преди да засадите плодно дърво в задния си двор , като например къде купувате дървото, подложката на сорта (ако е присадена), пригодността му за вашия район и състоянието на дървото.

След това се съсредоточете върху осигуряването на „оптимални“ условия – не само това, което може да понесе – за да насърчите по-добър растеж. Нека разгледаме различните съвети и трикове, за да насърчим овощните ви дървета да растат и да дават плодове по-бързо, като започнем със спецификите на избора на дървета и след това преминем към техники за резитба, съвети за поливане и други.

Търсете дървета в местния специализиран разсадник, а не в големите магазини.

Обичате ли хрупкавата с мед ябълка от вашия супермаркет? Преди да си представите колко вкусна би била, когато съкратите километрите между фермата и магазина до няколко крачки от двора си до кухнята, натиснете спирачките. Овощните дървета могат да привлекат множество вредители и болести, които осакатяват растежа им - освен ако не се контролират с арсенал от фунгициди и пестициди.

Тази ситуация е особено вярна за сортовете плодове, които са наредени по рафтовете на вашия супермаркет. Друго притеснение е, че магазините предлагат предимно плодове от умерения пояс. Овощните дървета от умерения пояс имат специфични изисквания за охлаждане (студени часове, необходими за предизвикване на покой) и може да не растат и да не дават добри плодове, ако районът ви е твърде топъл. И обратно, екстремните студове могат също да навредят на овощните дървета и да съсипе реколтата.

Тъй като повечето собственици на жилища са израснали, наслаждавайки се на комерсиално култивирани сортове, те обикновено търсят едни и същи култивирани сортове, които да отглеждат - търсене, което големите търговци на дребно и градинските центрове с удоволствие изпълняват. Това може да се превърне в проблем, след като засадите дървото си и започнете да броите годините до първата си реколта. Вместо стабилен, здравословен растеж, водещ до добра реколта в бъдеще, може да се сблъскате с редица проблеми, които забавят жизнеността на вашето дърво.

Ако сортът просто не може да понася студа във вашия район, щетите от замръзване могат да унищожат крайния пъп на фиданката, което да повлияе на растежа. Или, ако е податлива на фатални бактериални заболявания като огнена мана, може (в най-добрия случай) да се насладите на много малко плодове или, още по-лошо, да загубите дървото напълно. За щастие можете да избегнете всичко това и да ускорите пътя си към изобилни реколти, като закупите сортове, които са по-подходящи за домашната овощна градина и които са селектирани, за да издържат на болести и натиск върху околната среда.

Изберете подложки с джуджест размер за ябълкови и крушови дървета

Въпреки че някои овощни дървета могат да се отглеждат от семена, те обикновено дават плодове по-бързо, когато са присадени. Присаждането е техника, при която се комбинират два различни сорта, като подложката определя височината и растежа на дървото, докато издънката (горната част) определя плодовете, които ще получите. Овощните дървета, отглеждани от семена, няма да отговарят на типа, затова се препоръчва домашните градинари да изберат присаден екземпляр. Освен това дървото трябва да бъде присадено върху подложка тип „джудже“ или „полуджудже“. Това е така, защото такива подложки поддържат дървото ниско в сравнение със стандартните дървета. За ябълковите и крушовите дървета това носи със себе си и допълнителното предимство на по-бързото производство на плодове от стандартните аналози - в някои случаи те могат да започнат да дават плодове почти три години по-рано.