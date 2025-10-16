Трябва ли да изкопаете загиналата реколта в края на сезона или да чакате до пролетта?

Много градинари в края на вегетационния период често се чудят дали да изкопаят мъртвите зеленчуци от градините си или да чакат до пролетта. От една страна, оставянето им на място звучи изкушаващо, тъй като когато мъртвите зеленчуци, особено корените им, се разлагат, те ще добавят органична материя към почвата. В същото време обаче тази разлагаща се материя може да служи и като идеално място за размножаване и скривалище на патогенни растителни вируси, бактерии, гъбички и други. И така, какво трябва да направите?

Е, за повечето градинари е най-добре да почистят мъртвите зеленчуци в края на вегетационния период. Причината за това е, че много патогени, болести и вредители по зеленчуците могат да презимуват в почвата, оцелявайки дори в най-суровите зими и причинявайки проблеми през следващия вегетационен период. Оставянето на мъртвите зеленчуци в земята само създава повече безопасни места, където те да се укрият и да преживеят зимата.

Добавете изкопаването на мъртви зеленчуци към есенния си списък със задачи за градината на мечтите си следващата пролет. Освен това, цялостното почистване през есента ви дава свеж старт, позволявайки ви да преосмислите какво да засадите и какво не, и да планирате сеитбообращението, ако е необходимо.

Кога и какво да изкопаем и оставим в зеленчуковата градина

Започнете с щателна оценка на вашата зеленчукова градина. Ако някои от зеленчуците са имали проблеми с вредители или болести, не оставяйте нито една от растителните им части в почвата. Оставянето им позволява на същите вредители и болести да атакуват зеленчуците ви отново през следващия вегетационен период. Също така, с почистването в края на сезона, извършете последен кръг на плевене. Това е важно, тъй като всички останали плевели могат да се превърнат в семена и да произведат още плевели през следващия сезон.

В някои случаи обаче може да не е необходимо пълно почистване и можете да оставите някои материали до пролетта. Например, ако имате многогодишни зеленчуци (т.е. такива, които засаждате веднъж и те се връщат в градината ви сами ) и сте сигурни, че не са били засегнати от вредители или болести, можете да ги оставите в земята. Не забравяйте, че премахването на всичко от градината също не е добра идея, тъй като това отнема местата, където полезните насекоми могат да се подслонят и да презимуват.

Какво да правите след като прекопаете зеленчуковата си градина

В случай, че сте се сблъскали с проблеми с вредители и болести по зеленчуците и е трябвало да изкопаете всичко от двора си, все пак не бива да оставяте почвата гола. Оголената почва е склонна към уплътняване и поникване на плевели, които ще причинят щети през зимата . Вместо това, добавете покривна култура, след като премахнете мъртвите зеленчуци от градината си през есента. Например, можете да добавите червена детелина (Trifolium incarnatum), зимен грах (Pisum sativum) или космат фий (Vicia villosa) към лехите си след есенното почистване.

Тези растения действат като мулч, който може да помогне за задържането на вода, да добави азот към почвата за използване от културите през следващия сезон и да помогне за контрол на ерозията на почвата. Освен това, те могат да помогнат за разрушаване на уплътняването на почвата и да осигурят храна и местообитание за полезни насекоми. И тъй като всички те са едногодишни растения, можете просто да ги заровите в земята, когато дойде пролетта, да засадите зеленчуците си и би трябвало да сте готови.