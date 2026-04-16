За начинаещи градинари: 5 многогодишни растения, които цъфтят през цялото лято и не създават грижи

Как да се грижим за дългоцъфтящи многогодишни растения?

Мечтаете за цветна леха, която е обляна в цветове от началото на лятото до първите слани? Дългоцъфтящите многогодишни растения са перфектният избор за начинаещи градинари, тъй като прощават малки грешки и изискват минимална поддръжка. Това са истински градински маратонци, които ще красят цветните ви лехи до есента. Освен това, цветовете им са източник на нектар, привличайки полезни пчели, цветни пеперуди и трудолюбиви земни пчели към вашия парцел в продължение на много месеци. Ето 5 дългоцъфтящи многогодишни растения, които си струва да имате в двора си.

Най-добрите многогодишни растения с дълъг период на цъфтеж

Тези изключителни растения са отличен избор за всеки, който цени зрелищния ефект с минимални усилия. Най-добрите дългоцъфтящи многогодишни растения, които ще бъдат добър избор за много градини, са:

1. Coreopsis grandiflora

Това е истинска звезда на летните цветни лехи. Сортът „Early Sunrise“ е особено красив, със своите полудвойни, слънчево жълти цветове с отличителни, назъбени венчелистчета.

Време на цъфтеж - юни до ноември

Височина - приблизително 45 см

Изисквания - Обича слънцето и плодородна, богата на хумус почва

Това едроцветно растение е идеално за бордюри и като рязано цвете за вази - остава свежо за много дълго време.

2. Gaura lindheimeri

Понякога наричана цвете пеперуда заради нежните си, бели венчелистчета, които се движат на вятъра като крила на насекоми.

Време на цъфтеж - юли до октомври

Височина - от 60 до 100 см.

Изисквания - Вирее най-добре на топли, слънчеви места. Предпочита добре дренирана, песъчлива почва и не трябва да се оставя да стои във вода

Бялата гаура има много лек, ажурен хабитус, който добавя естествено и ефирно усещане към цветните лехи.

3. Agastache foeniculum

Сортът „Линда“ е особено красив, пленяващ със смесицата си от лилави цветове, носени върху тъмночервени чашки. Това растение има невероятен аромат (напомнящ на анасон или мента).

Период на цъфтеж - юли до октомври

Височина - до 80 см.

Изисквания - пълно слънце и суха, песъчлива почва

Копърният бял равнец е магнит за пеперуди. Той е едно от най-медоносните многогодишни растения, които можете да имате в градината си.

4. Achillea ptarmica

Сортът „Перлата“ е особено интересен. Това растение се характеризира с белите си, двойни цветове, които отдалеч приличат на малки помпони.

Време на цъфтеж - юни до септември

Височина - от 40 до 60 см.

Изисквания - Слънце или частична сянка, предпочита леко по-влажна и богата на хранителни вещества почва

5. Centranthus ruber

Това е абсолютна класика сред растенията с дълги стъбла. Образува гъсти съцветия в нюанси на интензивно червено и розово.

Време на цъфтеж - юни до септември

Височина - до 80 см

Изисквания - Ще расте дори в пукнатини в стени, в сухи и каменисти почви. Червеният Центрантус рубер е много издръжлив и може да се самозасява, запълвайки празни пространства в градината.

Как да се грижим за дългоцъфтящи многогодишни растения?

Тези растения не изискват много внимание, но си струва да се грижим за тях от време на време, тъй като това ще им помогне да цъфтят по-дълго. Преди всичко, премахнете прецъфтелите съцветия, за да не хабят енергия за тях и да могат да се съсредоточат върху отглеждането на нови издънки. Защо това работи? Растението се стреми да удължи вида си чрез семена. Премахването на прецъфтелите цветове му пречи да произвежда нови. Дезориентирано, то произвежда нови пъпки само за да изпълни целта си.

Освен това, някои видове, включително гореспоменатият бял равнец, изискват радикална подмладяваща резитба след първата вълна на цъфтеж. В такива случаи си струва да се отрежат до земята веднага след като цветовете им започнат да вехнат, и да се помни редовното торене и поливане. Това стимулира растежа на свежи, зелени листа и след няколко седмици растението ще поникне нови цъфтящи издънки, насърчавайки втори период на цъфтеж през същия сезон. Този метод работи и за градински чай и ралица.