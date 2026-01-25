Започнете да отглеждате тази билка сега и се насладете на прясна реколта до пролетта

Никога няма достатъчно време да засадите всичко, което искате, за да получите пролетна реколта, но ще има достатъчно мащерка, ако започнете да отглеждате тази билка през зимата - вижте ли какво направих аз? Като майстор градинар с десетилетия опит в градинарството, смятам обикновената мащерка (Thymus vulgaris) за задължителна за всяка градина, защото има толкова много предимства.

През лятото, когато произвежда множество малки цветове, тази ароматна билка поддържа много видове опрашители, включително местни пчели и пеперуди. Като засадите мащерка на закрито в края на зимата от резници или деления, ще можете да съберете няколко стръкчета в края на пролетта.

Може би ще попитате какво ще кажете да започнете отглеждането на тази средиземноморска билка от семена? Възможно е и почти винаги препоръчвам да започнете от семена, вместо да купувате растения , но дървесните билки са изключение. Семената от растения като градински чай, лавандула, розмарин и мащерка са изключително трудни за покълване, дори за експерти. Те се нуждаят от много специфични условия, процентът на покълване е изключително нисък и тези, които покълнат, ще отнеме около месец. Дървесните билки също растат бавно, така че няма да получите пролетна реколта, дори ако започнете отглеждането на мащерка много рано. Така че, в този случай, пропуснете пакетчето със семена и вземете няколко пресни стръкчета от магазина за хранителни стоки или изкопайте спяща част от растението на приятел - с разрешение, разбира се.

Вкореняване на стръкчета мащерка през зимата

Най-лесният начин да започнете ново растение мащерка е чрез вкореняване на резници, а пакетчетата пресен мащерка от магазина за хранителни стоки са чудесно начало. Тъй като обикновената мащерка е толкова, ами, често срещана, много е вероятно видът, който ще вземете, да е от същия вид, който ще расте като многогодишно растение във вашия регион. Отрежете около 6 мм от долната част на всяко клонче, за да отворите тъканта за максимално абсорбиране на вода, и отстранете листата от долните 7,5 см. Поставете клончетата си в прозрачен буркан или чаша и ги напълнете с прясна вода точно под най-долния лист. Използването на прозрачен съд ще ви помогне да гарантирате, че водата остава чиста, като същевременно следите за появяващи се корени.

Резниците от мащерка не се нуждаят от много слънце, за да пуснат корени, но топло място на прозорец е добро място за поставяне на разсада. Ако това не е опция, просто поставете буркана някъде, където има малко светлина и където ще се сещате да сменяте водата на всеки няколко дни, за да предотвратите растежа на патогени. След като клонките ви имат корени с дължина от 1,5 до 2,5 см, засадете ги в саксия с висококачествена почва и я поддържайте влажна, но не подгизнала. Поставете младите растения мащерка обратно на топлото и слънчево място. След като отмине и последната опасност от замръзване, можете да преместите саксията навън или да пресадите мащерката в постоянния ѝ дом в градината.

Пресаждане на спящи деления на мащерка

Ако живеете в по-топъл регион, където земята не замръзва, можете да разделите растенията обикновена мащерка, докато са в покой. Тъй като корените и стъблата на мащерката растат толкова гъсто, за тази задача е идеална заострена мистрия или градински нож. Разрохкайте почвата около корените и издърпайте туфа, като отрежете корените и стъблата, ако е необходимо, за да ги разделите. Ако са силно преплетени, може да се наложи да ги отрежете с градински ножици. Подрежете старите издънки до около 7,5 см височина, за да насърчите здрави нови издънки през пролетта. Поставете разделените растения в малка саксия и покрийте корените с почва. Дръжте ги на закрито близо до слънчев прозорец, докато отмине последната възможност за слана, като се уверите, че остават равномерно влажни. Вероятно ще видите как те прекъсват покоя си и произвеждат нови издънки още преди да дойде пролетта.

Подобно на растенията, отглеждани от резници, можете да продължите да отглеждате мащерката си в контейнер или да я пресадите в земята. След като се утвърди, тази билка е изключително устойчива на суша. Затова я поливайте около веднъж седмично през първите няколко седмици след пресаждането, след което я наблюдавайте как расте и събирайте реколтата, когато е необходимо. Подобно на много билки, обикновената мащерка предпочита бедна почва, така че пропуснете тора, въпреки че можете да добавите няколко сантиметра компост в зоната за засаждане, за да подобрите почвата.