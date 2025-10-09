Засаждане на далии - кога е най-подходящото време

Далиите са бижутата на лятната и есенната градина. Цветовата им палитра ви насърчава да празнувате на балкона и терасата си и наистина оживява цветните ви лехи. Но струва ли си все пак да засаждате тези топлолюбиви мексикански растения? И кога е най-подходящото време за засаждане на грудки на далии?

Още: Зеленчуци, които можете да засеете през октомври и да берете цяла зима

Засаждане на цъфтящи далии в саксии

Все още можете да засадите купените цъфтящи далии в саксии за останалата част от сезона. Далиите цъфтят до първата слана. След това обаче ще трябва да изкопаете отново грудките им, защото далиите не понасят температури под нулата.

Обърнете внимание: Далиите, продавани в саксии, често се отглеждат от резници и понякога за съжаление не дават достатъчно големи грудки. В този случай презимуването на грудките и презасаждането им през следващата година не си струва.

Засаждане на грудки от далии през пролетта

Грудките на топлолюбивата далия обикновено се засаждат през май. Най-доброто време за засаждане на далии зависи от региона и микроклимата във вашата градина. В меки райони, грудките могат да се засадят малко по-рано - често още в края на април.

Още: 6 начина да подхраните почвата в градината преди зимата

В региони с по-суров климат е по-добре да изчакате до средата на май. Така преминава последната заплаха от студ и слана през май. Дотогава почвата вече ще има необходимата топлина и пресните издънки над земята вече не са застрашени от студ.

Ако далиите са засадени в саксии и могат да се култивират под стъкло - например в оранжерия или зимна градина - грудките могат да се засадят по-рано. Възможни са дати от края на февруари.

За балкони и тераси, далиите просто се пресаждат в малко по-големи саксии по-късно. Далиите могат да се засадят и през юни, въпреки че това ще забави цъфтежа.

Съвет: Преди да засадите грудките, накиснете ги във вода за една нощ. Когато засаждате далии, уверете се, че подложките са покрити с около пет сантиметра почва. Много големите грудки е най-добре да се разделят. Въпреки че дават много издънки, изобилието от цветове не отговаря на очакванията.

Още: Кога и как да засадите чесън през есента, за да порасне гигантски и сочен

Засаждане на далии, отглеждани от резници

Далиите могат да се размножават и принудително от резници. Това е стандартната процедура в професионалните разсадници за далии. Могат да се получат до 20 резника на грудка. Ако искате сами да вземете резници от далии, сезонът на засаждане започва още в края на февруари.

Ето как: Първо, поставете грудката в тава с почва, смесена с пясък, и я поставете в топло помещение. Веднага щом се появят младите издънки, отрежете резниците, така че да остане парче от шийката на стъблото. След това тези резници се пресаждат в по-малки тави.

Още: Кога точно да засеете тревата през есента, за да имате перфектна морава напролет

След две до три седмици резниците ще образуват корени под пластмасова палатка и след това се пресаждат в по-големи контейнери. За да се закали разсадът, той постепенно се аклиматизира към отглеждане на открито. Когато времето е подходящо, поставете ги навън през деня и ги внесете вътре през нощта.

До края на май младите далии са готови за засаждане на открито. Летните резници могат да се размножават и в оранжерия. Засадете получените далии догодина в обичайното време, когато не се очакват по-силни слани.

За да презимуват правилно далиите, съхранявайте клубените в хладно, сухо, но защитено от замръзване помещение до засаждането им през пролетта. В много меки региони и зими с температури около нулата или над тях, далиите могат дори да останат засадени на открито под защитно покритие от листа.

Още: Не засаждайте тези 3 растения през есента