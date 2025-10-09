Засаждане на далии - кога е най-подходящото време

Далиите са бижутата на лятната и есенната градина. Цветовата им палитра ви насърчава да празнувате на балкона и терасата си и наистина оживява цветните ви лехи. Но струва ли си все пак да засаждате тези топлолюбиви мексикански растения? И кога е най-подходящото време за засаждане на грудки на далии?
Още: Зеленчуци, които можете да засеете през октомври и да берете цяла зима
Засаждане на цъфтящи далии в саксии
Все още можете да засадите купените цъфтящи далии в саксии за останалата част от сезона. Далиите цъфтят до първата слана. След това обаче ще трябва да изкопаете отново грудките им, защото далиите не понасят температури под нулата.
Обърнете внимание: Далиите, продавани в саксии, често се отглеждат от резници и понякога за съжаление не дават достатъчно големи грудки. В този случай презимуването на грудките и презасаждането им през следващата година не си струва.
Засаждане на грудки от далии през пролетта
Грудките на топлолюбивата далия обикновено се засаждат през май. Най-доброто време за засаждане на далии зависи от региона и микроклимата във вашата градина. В меки райони, грудките могат да се засадят малко по-рано - често още в края на април.
Още: 6 начина да подхраните почвата в градината преди зимата
В региони с по-суров климат е по-добре да изчакате до средата на май. Така преминава последната заплаха от студ и слана през май. Дотогава почвата вече ще има необходимата топлина и пресните издънки над земята вече не са застрашени от студ.
Ако далиите са засадени в саксии и могат да се култивират под стъкло - например в оранжерия или зимна градина - грудките могат да се засадят по-рано. Възможни са дати от края на февруари.
За балкони и тераси, далиите просто се пресаждат в малко по-големи саксии по-късно. Далиите могат да се засадят и през юни, въпреки че това ще забави цъфтежа.
Съвет: Преди да засадите грудките, накиснете ги във вода за една нощ. Когато засаждате далии, уверете се, че подложките са покрити с около пет сантиметра почва. Много големите грудки е най-добре да се разделят. Въпреки че дават много издънки, изобилието от цветове не отговаря на очакванията.
Още: Кога и как да засадите чесън през есента, за да порасне гигантски и сочен
Засаждане на далии, отглеждани от резници
Далиите могат да се размножават и принудително от резници. Това е стандартната процедура в професионалните разсадници за далии. Могат да се получат до 20 резника на грудка. Ако искате сами да вземете резници от далии, сезонът на засаждане започва още в края на февруари.
Ето как: Първо, поставете грудката в тава с почва, смесена с пясък, и я поставете в топло помещение. Веднага щом се появят младите издънки, отрежете резниците, така че да остане парче от шийката на стъблото. След това тези резници се пресаждат в по-малки тави.
Още: Кога точно да засеете тревата през есента, за да имате перфектна морава напролет
До края на май младите далии са готови за засаждане на открито. Летните резници могат да се размножават и в оранжерия. Засадете получените далии догодина в обичайното време, когато не се очакват по-силни слани.
За да презимуват правилно далиите, съхранявайте клубените в хладно, сухо, но защитено от замръзване помещение до засаждането им през пролетта. В много меки региони и зими с температури около нулата или над тях, далиите могат дори да останат засадени на открито под защитно покритие от листа.
Още: Не засаждайте тези 3 растения през есента