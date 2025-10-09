Кога е най-добре да се бере зелето?

Запазването на зелето, неговата сочност и хрупкава текстура през цялата зима е възможно само при едно условие - да се избере правилният момент за прибирането на реколтата му. Това решение не може да се основава само на датата в календара, то зависи от сорта, физиологичната зрялост на главите и най-важното - от метеорологичните условия.

Кога е най-добре да се прибере реколтата от зеле?

Времето за прибиране на реколтата зависи от сорта. Ранните сортове узряват бързо, само за 55–100 дни. Предназначени са за незабавна консумация, през лятото. Те имат нежна, сочна текстура и се берат избирателно, когато узреят, обикновено през юни-юли. Важно е да се помни, че такова зеле не може да се съхранява и може да се напука, ако се остави в градината след обилни дъждове.

Среднозрелите сортове, които растат 100–130 дни, са универсални. Подходящи са както за пресни салати, така и за ферментация. Реколтата им обикновено се събира в края на август или септември. Основното тук е да имате време преди да започнат продължителните есенни дъждове, за да избегнете преовлажняване и увреждане на кочаните.

Къснозреещите сортове са стратегически резерв, който се отглежда специално за дългосрочно съхранение и първична ферментация. Периодът им на зреене е най-дълъг (130–150 дни или повече) и тук, на първо място, трябва да се съсредоточите върху признаците на идеална зрялост: главата трябва да е напълно оформена, плътна и тежка, а при почукване да издава тъп звук, като топка. Горните листа стават големи, интензивно оцветени, с характерно восъчно покритие, докато долните листа започват естествено да пожълтяват, сигнализирайки за завършване на растежа.

За късното зеле най-важният съюзник е есенното време. Леките слани, когато температурата пада до 2 -3 градуса през нощта и се задържа около +2 до +8 °C през деня, не вредят на главите зеле, а напротив, подобряват вкуса им. Студът стимулира превръщането на нишестето в захари, което прави зелето по-сладко и ароматно , което значително увеличава срока му на годност

Ето защо оптималното време за прибиране на късните сортове често е след 14 октомври и продължава до началото на ноември, въпреки че точният срок винаги зависи от вашия регион. В същото време е необходимо внимателно да се следи прогнозата: ако се очакват силни слани (под -5 °C) в близко бъдеще, прибирането на реколтата трябва да се извърши незабавно, тъй като дълбокото замразяване може да увреди вътрешната структура на кочана.

