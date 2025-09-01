Засаждане на зимен лук: Къде НЕ трябва да се прави

Зимният лук е един от най-популярните зеленчуци в градината. Той понася добре зимата и бързо дава зеленина през пролетта. Но за да получите богата и висококачествена реколта, е важно да изберете правилното място за засаждането му. Има райони, където лукът просто няма да се вкорени или ще се разболее. Ето къде не можете да засадите зимен лук и къде растенията ще се чувстват добре и ще образуват големи луковици.

Къде не трябва да се засажда зимен лук?

Зимният лук е много чувствителен към сеитбообращението. Ако го засадите след зеленчуци, които имат често срещани болести или изчерпват почвата, няма да има реколта.

Не засаждайте след зимен лук след:

лук от всякакъв вид;

чесън;

моркови;

целина.

В такива случаи се увеличава рискът от гъбични заболявания - мана и фузариум, а луковиците растат малки. По-добре е да засаждате лук след краставици, зеле, домати, тиквички, тиква и грах.

Низините и влажните места също не са подходящи. Лукът не обича застояла влага. Ако го засадите в ниско разположени райони, където водата се задържа след дъжд или топене на сняг, луковиците ще изгният и ще паднат. Най-лошите места са районите в близост до водни басейни, на сянка, върху глинести почви без дренаж. По-добре е да се засажда лук на повдигнато, добре осветено място, където почвата е рохкава и лека.

Лукът обича слънцето. Ако го засадите на сянка, растението се разтяга, зелените пожълтяват и луковиците не узряват. Лоши места са под овощни дървета, покрай високи огради или стопански постройки. Оптималният вариант са открити, слънчеви места с добра вентилация.

Почвата с висока киселинност също не е подходяща. Киселинната почва за лука е истински враг за зимния лук. На такава почва те се разболяват, почти не образуват пълноценни луковици и добивът спада значително. Ако pH на почвата е под 6, засаждането ще бъде неуспешно и няма да има реколта. Преди засаждане трябва да се приложи вар или доломитово брашно.

Лукът се нуждае от плодородна почва. Ако го засадите в парцел, където зеленчуците са били отглеждани няколко години подред без торове, луковиците ще бъдат малки. Лехите, където почвата е изчерпана и където не са добавени органични или минерални торове, не са подходящи. През есента, преди засаждане, е необходимо да добавите хумус, компост или пепел. Не може да се добавя пресен тор, той провокира гъбични заболявания.

