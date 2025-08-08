След прибиране на реколтата от лук и чесън задължително засадете това

Опитните градинари знаят, че лехите, освободени след прибиране на реколтата от лук и чесън, не трябва да остават празни. Правилната обработка на почвата през този период може значително да увеличи добивите на засадените култури през следващата година. В противен случай почвата бързо губи хранителни вещества и структура. Без растителност тя е подложена на ерозия и изсушаване, което влошава качеството ѝ.

След прибиране на луковичните култури, в почвата остават специфични секрети, които могат да потиснат растежа на растенията. Тези вещества трябва да бъдат неутрализирани, за да се подготви почвата за нови насаждения.

Какво да засадите след лук и чесън за възстановяване плодородието на почвата

Оптималното решение е да се засява зелено торене, което бързо възстановява плодородието. Синапът, фацелията или овесът образуват мощна коренова система за няколко седмици.

Корените на растенията за зелено торене разрохкват почвата на дълбочина 50 см, подобрявайки нейната въздухо- и водопропускливост. Надземната част на растенията служи като естествен тор след косене и разлагане в почвата. За максимален ефект, зеленото торене трябва да се засява веднага след прибирането на основната култура. Преди настъпването на студеното време растенията ще имат време да натрупат достатъчно зелена маса.

Преди сеитба е необходимо старателно да се почисти лехата от растителните остатъци и леко да се разрохка почвата. Това ще осигури по-добър контакт на семената с почвата и ще ускори покълването им.

След 4-6 седмици, когато зеленото торене достигне височина 20-30 см, то трябва да се окоси. Зелената маса се разпределя равномерно по повърхността и се вкопава леко в горния почвен слой.

Този подход обогатява почвата с органична материя и създава благоприятни условия за развитието на полезни микроорганизми. До пролетта биомасата ще се е разложила напълно, превръщайки се в ценен тор. Допълнително предимство на зеленото торене е потискането на растежа на плевелите и патогенните микроорганизми. Горчицата, например, ефективно се бори с телените червеи и други вредители.

Използването на този метод ви позволява да получите рохкава, плодородна почва без химически торове. В лехи, подготвени по този начин, зеленчуците растат особено добре през следващия сезон и дават богата реколта от здрави и вкусни плодове.

Тази проста технология за засяване на зелено торене след лук и чесън гарантира постоянно високи добиви. Този естествен метод за обработка на почвата е изпитан от поколения градинари.

