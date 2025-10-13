Защо хитрите градинари слагат сапун в градината си?

Този сапун, изолиран в банята ви, има повече приложения от миене на ръце и тела. Местата, където можете да го използвате, са безкрайни. Има много рецепти онлайн, които ви казват как да разтопите стар сапун, за да направите нови сапуни или да създадете течна версия. Освен това можете да сложите сапуни в обувки, за да се борите с миризмата на краката, да ги използвате в чекмеджета за дрехи и шкафове за спално бельо, за да поддържате тъканите свежи и чисти, и дори да ги използвате за отлепване на ципове.

Подготовка на градината за зимата: Грешки, които да избягвате през есента

Това са все неща, които можете да правите на закрито , но можете да ги изнесете и навън. Дръжте ги с градинските си принадлежности в бараката си за инструменти, защото има много полезни начини да използвате сапун в градината си, от отблъскване на вредители до почистване на саксии. Не е само за миене на ръце! Те могат да бъдат също толкова безценни, колкото греблото или лопатата ви.

Прост метод за размножаване на божури

От градината до дома, сапунът може да помогне за предпазване от насекоми, включително мухи. Ако плодови мушици бомбардират вътрешната ви градина, можете да ги победите с блокче обикновен сапун.

Още: Това е единственият път, когато трябва да подрежете тиквичките

Можете просто да оставите парче сапун до растенията, които имат най-много проблеми с насекоми , или ако е нападната вашата домашна градина или оранжерия, можете да използвате сапуна, за да намажете врати, прозорци и други места, през които насекомите влизат. Той е направен да бъде нежен, така че не би трябвало да навреди на дома ви. Ако предпочитате да не втривате сапун в дървото, можете също да опитате да го окачите на парче връв.

Освен това, наличието на сапун с прясно ароматизиран аромат, докато работите в градината, ще ви помогне да държите комарите и мушици далеч от себе си, не само от растенията си. Не забравяйте да проверявате сапуна от време на време, особено след дъжд, за да можете да го смените, след като се е разтопил.

Ако буболечките нападат градината ви и не можете просто да ги отстраните или са снесли яйца и трябва да ги убиете на място, можете да използвате сапун, за да ги премахнете безопасно от растенията си. Уверете се, че използвате твърд сапун, а не препарат за миене на съдове. Препаратът за миене на съдове е препарат и може да бъде агресивен към чувствителните растения. Твърдият сапун е много по-нежен. Всичко, което трябва да направите, е да напените и нежно да втриете пяната в листата и стъблата на растенията.

Не всички насекоми могат да бъдат убити със сапун. Само по-малки насекоми с меки тела могат да бъдат изсушени до степен на смърт с този трик, поради което работи и срещу листни въшки. Подходящ е и за борба с акари и белокрилки, но няма да имате голям късмет в борбата с тези досадни японски бръмбари . Възможно е обаче да успеете да ги удавите в кофа със сапунена вода. Изсипете водата в бутилка с пулверизатор и полейте растенията си с разтвора.

Още: Нужен ви е само един картоф, за да цъфтят орхидеите като луди

Ако не искате да накисвате поотделно всяко заразено листо със сапунена вода, можете да добавите твърд сапун към вашия репелент против насекоми, за да се преборите с тези гадни малки буболечки. Въпреки че добавянето на течен сапун за ръце към вашия пистолет за пръскане може да е по-лесно, това е отлична възможност да се отървете от различни парчета твърд сапун, като ги разтопите и смесите с вашия репелент. По този начин няма да се налага да ги хабите.

Октомври е идеално време да разделите тези любими многогодишни растения

Защо правим това? Сапунът е лепкав, ето защо. В този случай не използваме сапуна, за да убием насекомите, а го смесваме с репелент или пестицид, за да се залепи по-добре агентът. Това означава, че можете да убиете по-голямо разнообразие от вредители, отколкото бихте направили само с парче сапун. Освен това, в този случай не е необходимо да добавяте вода, така че сместа ще бъде по-силна при прилагане.

Само така е правилно да подготвите двора си за по-студените месеци

Ако се отнасяте сериозно към градината си, вероятно имате компостер или купчина компост. За да се преборите с досадните насекоми, които са привлечени от кошчето за боклук, добавете останалите парченца сапун към компоста. Това може да помогне и в борбата с мухъла. Въпреки че има много биоразградими варианти за сапун, това е чудесна възможност да използвате остатъка от сапун, който е останал. Той е твърде малък, за да се измие с него, и никой не иска да хаби допълнителна вода, за да разтопи това малко парче. Тук е полезен контейнерът за компост. В този случай не хвърляйте чисто нови парченца сапун, а само останалите парчета.

Многогодишни растения за сянка и полусянка

Уверете се обаче, че сапунът ви не съдържа синтетични оцветители или аромати, тъй като това може да влоши качеството на сапуна. Ако обичате да използвате изцяло натурални сапуни или сапуни за чувствителна кожа, сте готови. Тези малки парченца би трябвало да се разградят за около шест месеца, така че не ги сменяйте повече от два пъти годишно.

Още: Това цвете е кралицата на есенната градина

Плевелите са едно от най-досадните неща, които трябва да правите, когато поддържате градината си чиста и подредена. Това е и задача, която не бива да пропускате твърде дълго, защото плевелите могат да излязат извън контрол и да задушат растенията, които всъщност искате да отглеждате. Преди да използвате агресивни химикали в зеленчуковата си градина, помислете за това да си направите собствен препарат за унищожаване на плевели, като използвате останалите парченца (или парче от пресен калъп) сапун.

Още: Как да подготвим розите за период на покой през зимата

Въпреки че някои рецепти използват препарат за миене на съдове, препоръчваме да избягвате този по-агресивен почистващ препарат и да използвате нещо по-меко вместо него. Тук е полезен твърдият сапун. Можете да разтопите сапуна си в тиган на слаб огън, като бъркате често, за да не загори. Двоен котел, като тези, използвани за производство на свещи, е още по-добър. След това смесете течния си сапун с малко бял оцет в бутилка със спрей. Ще ви трябват около 30 мл сапун на 450 мл оцет. Пръскайте директно върху досадните плевели, а не върху растенията, които искате да запазите, защото това ще ги изсуши. За да стигнете дълбоко до корените на плевелите, пропуснете пръскането и изсипете сместа директно в почвата.