Защо ноември е най-доброто време за подрязване на дървета и храсти

В зависимост от това къде живеете и вида на храстите и дърветата във вашия имот, ноември може да е чудесно време за резитба. В много региони късната есен е време, когато различни дървета хвърлят листата си и започват да навлизат в период на покой. Макар че не всички храсти и дървета трябва да се подрязват по това време на годината, широколистните сортове са растения, които трябва да подрязвате през есента , особено по-късно през сезона.

Само така е правилно да подрежете лавандулата

Резитбата през ноември също може да улесни работата, поради повишената видимост. С всички листа по клоните, лесно ще можете да разберете кои части на дървото умират или са болни и трябва да бъдат премахнати.

Освен това, няма да е нужно да се притеснявате за насекоми или болести, които могат да навредят на дървото ви след подрязването му, тъй като повечето от тях изчезват, когато настъпи студ . В някои случаи резитбата по това време може да предотврати някои гъбички и болести, което я прави още по-полезна.

Да свършите работата в градината си, преди навън да стане горчиво, също би било по-приятно; преди да започнете с резитбата обаче, е изключително важно да се уверите, че вашите храсти и дървета са от видове, които трябва да се подрязват в края на есента или зимата, и че растенията са в период на покой.

Какви храсти и дървета да подрежем през ноември

Въпреки че по същество всички широколистни растения могат да бъдат подрязани в късна есен, това е особено важно за дъбовете и забравянето да се подрежат тези дървета може да е голяма грешка . Като подрязвате дъбовете си през ноември, можете да помогнете за защитата на дърветата си от увяхване на дъба, причинено от гъбички. Конските кестени, кленове и елши също могат да се възползват от късноесенно подрязване . Въпреки че някои овощни дървета, като крушите и ябълките, се развиват по-добре, когато се подрязват в късна есен, други видове, като сливите и прасковите, могат да пострадат, ако се подрязват, докато са в покой. Това е така, защото костилковите овощни дървета са по-податливи на болестта на сребърните листа по време на покой.

Наред с овощните дървета, храсти като цариградско грозде, боровинки и касис също могат да се подрязват в края на есента . Освен това, храстите за озеленяване, които са обрасли или са деформирани, също няма да имат нищо против подрязване в края на есента. Ако не сте сигурни с какъв вид храст или дърво си имате работа или ако не знаете дали ноември е най-подходящото време във вашия регион, свързването с местна университетска служба за разширяване може да ви помогне.

Какво не трябва да се подрязва в късна есен

Въпреки че много дървета и храсти, които навлизат в период на покой, могат да бъдат подрязани през ноември, има редица растения, които не бива да подрязвате през есента . Като цяло, вечнозелените растения никога не трябва да се подрязват в късна есен . Когато настъпи сурово зимно време, вечнозелените храсти и дървета, които наскоро са били подрязани, е по-вероятно да бъдат повредени.

Докато розовите храсти могат да бъдат леко подрязани между февруари и март, повечето цъфтящи храсти трябва да се подрязват в средата на пролетта. Тъй като пъпките, които произвеждат тези цветове, са по клоните през есента, резитбата може да доведе до по-малко цветове през следващия сезон. Рододендроните, някои сортове хортензии и люляците не трябва да се подрязват през ноември, тъй като е вероятно да отрежете красивите цветя, които чакат да цъфтят . Също така е добра идея да изчакате до пролетта, за да подрежете официални живи плетове. За тези, които живеят в по-топъл климат, където дърветата не преминават в период на покой през ноември, може да успеете да подрязвате дърветата и храстите си през цялата година или може да се наложи да изчакате до по-късно през зимата.