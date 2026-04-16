Euronews: България е новият европейски СПА и уелнес хит

Във времена, в които прегарянето е реалност, далеч от ярките градски светлини има алтернативни места за бягство, почивка, възстановяване и така необходимото рестартиране.

Страна като Австрия може да е известна със своите алпийски уелнес хотели, а Финландия със своите сауни, но на Балканите една нация се очертава като нова европейска гореща точка за уелнес туризъм.

Дом на повече от 700 минерални извора, известни със своите лечебни свойства, България привлича все по-голям брой туристи, привлечени от все по-развиващия се СПА и уелнес туризъм, пише в свой материал Euronews.

"Мотивираща тенденция е, че през последните години СПА туризмът в България бележи ръст от 15%", коментира Ирена Георгиева, служебен министър на туризма.

"В момента въпросът за това каква дестинация е България не бива да се формулира като "Евтина дестинация ли е България?", а по-скоро като "Струва ли си да се посети България?". И аз вярвам, че все повече европейски туристи отговарят положително на този въпрос", допълни тя.

СПА потенциалът на България

Град Велинград, разположен на 130 километра от София, е известен като СПА столицата на Балканите според Bulgaria Travel. Сгушен в Родопите, където според легендата е роден митичният певец Орфей, Велинград е известен с богатите си на минерали води, за които се смята, че са полезни за страдащите от хипертония, респираторни и стомашно-чревни заболявания.

Междувременно, в югозападната част на страната, различни хотели в Сандански предлагат релаксиращи спа и уелнес услуги.

На един хвърлей камък от границите със Северна Македония и Гърция, Сандански е дом на около 80 минерални извора с температура от 42°C до 81°C. Повлиян от средиземноморския си климат, градът е известен с водите, за които се смята, че са полезни за заболявания на опорно-двигателния апарат и нервната система, както и при артрит и ревматизъм.

Твърди се, че траките, които са населявали днешна България преди повече от 4000 години, са първите, които са открили лечебните свойства на водата. Те са я ценели толкова високо, че са основали градове като София, Хисаря, Сандански и Кюстендил около лечебни извори.

Глобалният институт за уелнес оценява уелнес туризма като изключително доходоносна индустрия на стойност 758,7 милиарда евро.

Какво друго може да предложи България?

Служебният министър на туризма заяви, че чуждестранните туристи също са все по-привлечени от страната и заради нейната култура.

Досега през тази година са издадени 12 000 разрешителни за работници в туристическия сектор на България, в сравнение с 24 000 през 2025 г. като цяло.

Какво можете да очаквате, ако решите да почивате в България тази година?

Програмата от събития за останалата част от годината включва ежегодния Фестивал на розата, Фестивал на черешите и различни фестивали за танци и фолклорна музика.

Българските държавни медии съобщиха, че Министерството на туризма на страната е обявило 2026 г. за "Година на културния туризъм". Мярката е в рамките на насърчаването на целогодишните пътувания, отключването на местния туристически потенциал и привеждането в съответствие със световните тенденции, благоприятстващи автентичните преживявания.

Ключовите приоритети ще включват здравен, гастрономически, планински, поклоннически и луксозен туризъм.

Почти 1/3 от България е заета от планини, които канят посетителите да карат ски през зимата, като ски сезонът продължава около 130 дни всяка година, или да на разходки през лятото.

България обаче има амбициозни планове да премине към четирисезонен модел, където посетителите могат да се насладят и на планинско колоездене и климатотерапия.

През януари 2026 г. България стана 21-вата държава, която прие еврото. Въпреки смесените реакции от страна на гражданите й, експерти смятат, че приемането на единната валута би могло да подобри туристическите ѝ перспективи.

"За международните пътници, особено тези от пазарите на еврозоната като Германия, Франция, Италия, Испания и страните от Бенелюкс, най-непосредственото въздействие е улеснението", коментира мозъчният тръст "Туризъм и общество".

"Премахването на нуждата от обмяна на валута и свързаните с нея такси подобрява преживяването при пътуване и намалява "скритите разходи", които могат да повлияят на избора на дестинация", допълват още те.