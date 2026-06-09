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Посадиха дърво в София в памет на всички животни - жертви на насилие (ВИДЕО)

09 юни 2026, 20:00 часа 321 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Посадиха дърво в София в памет на всички животни - жертви на насилие (ВИДЕО)

В Борисовата градина в София беше засадено възпоменателно дърво в памет на кучето Борис — животно, чиято история трогна много хора и се превърна в символ на състрадание и обществена отговорност. Инициативата е реализирана от Stray Angels Bulgaria, като част от кампания за по-голяма отговорност и хуманно отношение към животните. До дървото е поставена възпоменателна табела, носеща и знака "Сканирай лапата" като символ на отговорността, грижата и човечността към животните (роден от историите на Борис и други животни, станали жертва на жестокост). 

Дървото е засадено на едно от популярните места в парка — до алея "Димитър Воев", в близост до детска площадка. Табелата поставена до него с надпис "Дървото на куче Борис. В памет на животните - жертва на насилие, за да не бъдат забравени." е предназначена да напомня за значението на състраданието и за силата на общността, когато хората се обединят в помощ на животно в беда. 

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Според отговорните по инциативата, чрез този жест част от историята на Борис символично остава жива в корените на дървото, което ще продължи да расте и да напомня за отговорността на всеки към животните. Посланието е, че от болката може да се роди нов живот и промяна, ако обществото проявява повече съпричастност.

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"Промяната започва от нас. Нека това дърво ни напомня да бъдем по-добри.", пишат в социалните мрежи от Stray Angels.

От организацията призовават хората, които преминават оттам, да спрат за миг и да се замислят за значението на добротата и грижата към животните.

Нека няма повече такива случаи!

Историята на Борис е свързана с тежък инцидент и последващо лечение. По данни на организацията, кучето е било прието в тежко състояние след удар от автомобил и е получило сериозни наранявания и инфекции. Въпреки положените усилия и медицинска грижа, състоянието му се е влошило и животното е починало.

От организацията съобщават, че по случая е подаден официален сигнал и тече проверка от компетентните органи. Разследването продължава, като се работи по установяване на водача на автомобила и изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

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В памет на Борис и в знак на уважение към всички животни, станали жертва на насилие, инициативата цели да напомня, че всяко живо същество заслужава грижа, защита и човешко отношение.

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Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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