5 съвета за дълголетие от най-възрастния човек в света, 117-годишната Мария Браняс

Мария Браняс Морера, която се смята за най-възрастния човек в света, е живяла 117 години и 168 дни. Тя почина миналата година, август 2024 г., и е най-възрастният известен човек. В изследването „Мултиомичният план на индивида с най-екстремна продължителност на живота“, публикувано наскоро в списанието Cell Reports Medicine, се обсъждат някои ключови фактори за дълголетието на тази родена в САЩ испанка. Ето някои навици, които са ѝ помогнали да живее дълъг, здравословен и пълноценен живот.

10 храни, които могат да удължат живота ви с поне 10 години

Средиземноморска диета

Това, което ядете, има значително влияние върху вашето здраве. Морера, която е родена на 4 март 1907 г. в Сан Франциско, САЩ, от испански родители, се е придържала към здравословна диета. Тя е следвала балансирана средиземноморска диета, най-здравословната диета в света! Да, точно така. Средиземноморската диета е богата на зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, бобови растения, ядки, семена, здравословни мазнини и зехтин, които са доказали своята полезност за сърцето , мозъка и цялостното здраве. Тази диета включва умерени количества риба и птици, нискомаслени млечни продукти и ограничени количества червено месо, сладкиши и преработени храни.

Още: Тайната на дълголетието не е само в здравословния начин на живот

Дълги разходки

Морера живееше в провинцията. Водеше активен начин на живот. Това не означава, че е ходела на фитнес всеки ден. По-скоро се е фокусирала върху това да се движи повече. Движението беше част от ежедневието ѝ. Тя ходеше по един час на ден. Ходенето е най-простата форма на упражнения, която е свързана с подобрено цялостно здраве и дълголетие. Проучване от 2024 г. установи, че ходенето е тайната на по-дългия живот. Изследователи от университета Грифит установиха, че хората в най-активния квартал в американската общност имат 73% по-нисък риск от смърт в сравнение с най-малко активните си връстници.

Учени: Няма да повярвате какво се случва с тялото ви след 8 седмици без месо

3 порции кисело мляко на ден

Морера обичаше кисело мляко. Всъщност, тя толкова го обичаше, че изяждаше по три порции кисело мляко на ден. Не, тя не добавяше захар или други подсладители към него. Само доброто старо кисело мляко. Киселото мляко съдържа Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, известни с това, че подобряват здравето на червата, което е свързано със здравословното остаряване и дългия живот. Да, трикът на суперстолетницата за здравословно остаряване и дълъг живот беше прост - обикновено кисело мляко!

Още: Японската тайна: Един прост навик за по-дълъг живот

Консумацията на големи количества кисело мляко е свързана с намалено телесно тегло и честота на диабет тип 2, както и с намалени телесни мазнини и инсулинова резистентност. „Вярваме, че е вероятно благоприятният ефект от приема на кисело мляко чрез модулация на чревната екосистема да е допринесъл за нейното благополучие и напреднала възраст“, ​​казват изследователите от новото проучване.

Социален живот

Живеейки в провинцията, Морера водеше активен социален живот. Тя наистина се наслаждаваше на качественото време, прекарвано със семейството и приятелите ѝ. Обичаше кучетата и играеше с домашните си любимци. Четенето на книги, отглеждането на градина и свиренето на пиано бяха част от живота ѝ. Проучване от 2023 г. на повече от 28 000 китайци установи, че социализирането е свързано с по-дълъг живот. Те откриха, че социализирането почти всеки ден изглежда е най-полезното за дълъг живот. Те откриха, че времето до смъртта се е забавило с 42% при тези, които са социализирали от време на време, с 48% при тези, които са го правили поне веднъж месечно, със 110% при тези, които са го правили поне веднъж седмично, и с 87% при тези, които са го правили почти всеки ден, в сравнение с тези, които са казали, че никога не са социализирали.

Не се пуши и не се пие

Още: Тайните на столетниците: 4 черти на характера, които ще ви помогнат да живеете щастливо

Суперстолетницата никога не е пушила през живота си. Никога не е пила алкохол. Да, точно така. Консумацията на алкохол и тютюнопушенето са свързани с хронични заболявания, включително повишения риск от някои видове рак. Морера не е харесвала нищо от това, което значително е допринесло за дългия ѝ живот.