Как витамин D да забавя стареенето?

Вече е добре известно, че витамин D е от съществено значение за здравето на костите, тъй като помага на тялото ни да абсорбира калций. Децата, тийнейджърите и хората с по-тъмна кожа или ограничено излагане на слънце се нуждаят особено от адекватни нива, за да изградят и поддържат здрави кости. Витамин D също така укрепва имунната ни система. Добавките с витамин D намаляват респираторните инфекции, особено при хора с дефицит. Изследванията дори показват, че той може да помогне за предотвратяване на автоимунни заболявания като ревматоиден артрит, лупус и множествена склероза.

Кардиолог: Каква е връзката между витамин D и холестерола

Удължава теломерите

Петгодишно проучване на повече от хиляда души установи, че тези, които са приемали високи дози витамин D, имат по-дълги теломери (Теломерите са защитни структури в краищата на хромозомите в нашите клетки. Основната им роля е да предпазват молекулите на ДНК от увреждане по време на всяко клетъчно делене), клетъчен маркер за по-бавно стареене. А именно, добавките с витамин D биха могли да помогнат за защитата на нашите хромозоми, което забавя стареенето, предполага скорошно проучване от университета Аугуста в Америка.

Още: Зимата идва: Ето как да избегнете дефицит на витамин D без добавки

„Въпреки че тези открития са вълнуващи, твърде рано е да започнете да приемате високи дози витамин D с надеждата да забавите стареенето. Ако обаче имате недостиг на витамин D, хранителните добавки остават разумен избор, подкрепен от десетилетия изследвания“, пишат изследователите.

Изследователи са установили, че приемът на 2000 IU (стандартна мярка за витамин) витамин D дневно помага за поддържане на теломерите. Теломерите са разположени в края на всяка от нашите 46 хромозоми и се скъсяват всеки път, когато клетката се репликира. Когато станат твърде къси, клетките вече не могат да се делят и в крайна сметка умират

Лекар: Всички правят тази грешка, така e правилно да се приема витамин D

Облекчава възпалението

Учените свързват по-късите теломери с някои от най-лошите заболявания, свързани със стареенето, включително рак, сърдечни заболявания и остеоартрит. Тютюнопушенето, хроничният стрес, депресията и възпаленията също ускоряват скъсяването на теломерите. Тъй като възпалението уврежда теломерите, противовъзпалителните ефекти на витамин D биха могли да обяснят неговата защитна роля. Резултатите от американското проучване показват, че теломерите са запазени със 140 базови двойки в групата, приемаща витамин D, в сравнение с групата, приемаща плацебо. За да се постави това в контекст, предишни изследвания показват, че теломерите естествено се скъсяват с около 460 базови двойки в течение на едно десетилетие, което предполага, че защитният ефект на витамин D може да бъде значителен.

Още: Разликата между витамин D2 и D3: Кой е най-подходящ за вас

Това не е първото обещаващо откритие. Някои предишни проучвания вече са съобщавали за подобни ползи, а средиземноморската диета, която е богата на противовъзпалителни хранителни вещества, също е свързана с по-дълги теломери.

Какъв е уловката?

Но има някои важни прозрения, които трябва да се вземат предвид. Някои изследователи предупреждават, че изключително дългите теломери могат всъщност да увеличат риска от заболяване, което предполага, че са необходими допълнителни изследвания върху ефектите и дозировката на витамин D.

Сланина: Най-ефикасният начин да си набавите витамин D през зимата

Няма и консенсус относно правилната доза. Изследователите от Аугуста са използвали 2000 IU на ден - много по-високо от препоръчителния понастоящем прием от 600 IU за хора под 70 години и 800 IU за възрастни хора. Други изследвания обаче показват, че дори 400 IU биха могли да помогнат за предотвратяване на настинки. Експертите казват, че оптималната доза вероятно зависи от индивидуални фактори, включително съществуващите нива на витамин D, цялостната диета и взаимодействията на витамина с други хранителни вещества.

Още: Трябва ли да приемате витамин D през лятото?

Най-силните доказателства за здравословно стареене все още сочат към основите: балансирана диета, редовна физическа активност, качествен сън, непушене и управление на стреса, които естествено подпомагат здравето на теломерите.