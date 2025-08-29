Чай от ябълкови листа - срещу диабет и холестерол

Една популярна поговорка гласи: „Една ябълка на ден държи доктора далеч от мен“. Но не само ябълките имат толкова големи ползи. Дори листата са богати на фибри, така необходими за храносмилателната система. В средните ябълкови листа има почти 6 грама фибри, които са категоризирани като разтворими и ферментиращи, което е от съществено значение за тялото.

По-долу изброяваме всички ползи за здравето от чая от ябълкови листа. В този списък има подробна информация за това кои заболявания облекчава ябълковият чай и как можете да се възползвате от него.

За диабет, черен дроб и холестерол

Още: Лайка срещу диабет и стрес: Лек с две съставки, който всеки трябва да знае

Хората, които консумират поне една ябълка на ден, са по-малко склонни да развият диабет, отколкото тези, които никога не ядат ябълки. Разтворимите фибри, открити в ябълките, се свързват с мазнините, натрупани в червата, и по този начин понижават нивата на холестерола в цялото тяло.

Компонентите на ябълковите листа се борят с холестерола, който има тенденция да се концентрира в лигавицата на артериите.

Ако страдате от диария или запек, фибрите в ябълковите листа могат да ви помогнат. Те могат да абсорбира течности в дебелото черво или да стимулират изпражненията чрез стимулиране на движенията на червата. Ябълковите листа са ефективни при намаляване на хемороидите.

Ако искате да регулирате теглото си или да подобрите здравето си, фибрите не трябва да липсват. Храните с високо съдържание на фибри ще ви помогнат да се почувствате по-сити без прекалено много калории.

Още: 6 причини да започнете деня си със смокини, накиснати във вода

Ябълковите листа и самите ябълки са една от най-добрите храни, които можете да ядете за прочистване на черния дроб.

Ябълката е добра за почистване на устата от лоши бактерии, но не може да замени четката за зъби. Въпреки това, ако дъвчете листа от ябълка, ще стимулирате производството на слюнка в устата си, което предпазва зъбите ви от множество бактерии.

Ябълковият чай предпазва от болестта на Алцхаймер и смекчава ефектите от стареенето върху мозъка. Проучванията доказват, че тези, които консумират плодове и здравословни храни, са по-защитени от болестта на Паркинсон. Опасно заболяване, което засяга мозъка и произвеждащите допамин нервни клетки.

Богат на антиоксиданти

Още: Смокини в зехтин – бабината тайна срещу 8 здравословни проблема

Ябълковите листа съдържат антиоксидант, наречен кверцетин, който според проучвания подобрява, укрепва и защитава имунната система, особено в трудни времена.

Антиоксидантите са вещества, които се борят с болестите. Учените смятат, че тези вещества лекуват уврежданията, причинени от окисляване, и подобряват нормалната клетъчна активност.

Хранителните ползи, които получавате от консумацията на ябълкови листа, са огромни. Смята се, че листата лекуват затлъстяване, артрит, бронхиална астма, но също така предпазват от някои видове рак и други хронични заболявания.

Проучванията са доказали, че децата, които редовно ядат ябълкови листа, са по-малко склонни да страдат от астма или други респираторни проблеми, отколкото тези, които рядко консумират ябълки или техните листа.

Още: Листата на смокинята – природният лек, който всеки трябва да знае

Антиоксидантите помагат за транспортирането на кислород до белите дробове. Това повишава издръжливостта и устойчивостта на организма при физически натоварвания.

Здраве на костите, зрението и кожата

Ябълковите листа са богати на калций, една от основните съставки, която помага за здравината на костите и зъбите. Храните, богати на калций, ви помагат да избегнете заболявания като остеопороза.

Ябълковите листа съдържат много витамин А, който подобрява зрението при децата, дори през нощта.

Още: Ето какво се случва с тялото ви, ако пиете чай от бадемови листа

Ябълковите листа подхранват и озаряват кожата. Разделете листо наполовина и нанесете екстракта му върху кожата, докато листата изсъхнат. Смелете ябълковите листа, смесете с млечна сметана и нанесете върху лицето.

Ябълкови листа могат да се поставят под очите срещу тъмни кръгове или подпухналост. Можете да използвате две лъжици листа от ябълка с пюре от сварени картофи и да намажете проблемните зони под очите. Изплакнете го след няколко минути с топла вода.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

Още: Женското биле - силата на природата в една билка