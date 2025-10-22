Един на всеки десет души има този проблем с бъбреците – проверете за тези 5 признака

Хроничната бъбречна недостатъчност засяга почти един на всеки десет човека, често без дори да го осъзнава. Това тихо заболяване постепенно разрушава функцията за филтриране на кръвта. Според специалисти то може да прогресира в продължение на няколко години без видими симптоми, преди да достигне необратим стадий.

В тази статия ще откриете пет признака, които никога не бива да пренебрегвате, за да можете да предприемете действия навреме.

Ненормална и постоянна умора

Когато бъбреците филтрират по-зле, тялото се отравя: отпадъците се натрупват в кръвта и причиняват астения, бледност и задух. Д-р Еманюел Вилар подчертава:

„Бъбречната недостатъчност често е коварна. Тя остава асимптоматична за дълго време, преди да причини тежка умора и изразена анемия.“ Тази анемия е свързана с липса на еритропоетин.

Какво е еритропоетин

Еритропоетинът е хормон, произвеждан от бъбреците и е необходим за производството на червени кръвни клетки.

Промени в урината

По-често уриниране, особено през нощта, или напротив, много по-рядко? Пенлива, тъмна или кървава урина също трябва да е предупредителен знак. Според специалисти тези аномалии показват лошо отделяне на отпадъци, което може да разкрие ранен стадий на заболяването.

Кръвното налягане е твърде високо

Хипертонията и бъбречната недостатъчност често вървят ръка за ръка: твърде високото кръвно налягане постепенно уврежда бъбреците, а когато те функционират неправилно, те повишават кръвното налягане още повече. Това е порочен кръг.

Според университетските болници в Женева, близо една трета от хората с бъбречна недостатъчност имат кръвно налягане над 140/90 mmHg , т.е. над нормалния диапазон от около 120/80 mmHg. Следователно редовното наблюдение на кръвното Ви налягане остава първата стъпка за защита на бъбреците.

Как да следите кръвното си налягане

Можете да следите кръвното си налягане с помощта на електронен апарат за измерване на кръвно налягане, който се предлага в аптеките или хипермаркетите, като го измервате редовно у дома, за предпочитане сутрин и вечер, докато си почивате.

Подути крака или клепачи

Бъбреците регулират водата и солта. Когато те не успеят, тези течности се натрупват в тъканите, причинявайки подуване на глезените, ръцете или лицето. Това задържане на вода често е съпроводено с бързо наддаване на тегло или задух.

Гадене, сърбеж и загуба на апетит

В по-напреднали стадии токсините се натрупват в кръвта: могат да се появят храносмилателни проблеми (гадене, повръщане), сърбеж и загуба на апетит. Професор Кристоф Лежандр го обобщава по следния начин:

„Бъбречна недостатъчност възниква, когато тялото се интоксикира с токсини, които вече не се филтрират.“

Токсини: Какво точно представляват те

Това са отпадъчни продукти, произвеждани естествено от тялото, като урея или креатинин, които бъбреците обикновено елиминират чрез урината. Когато вече не филтрират ефективно, тези вещества се натрупват в кръвта и стават токсични за организма.

По-добро разбиране за по-добро предотвратяване на бъбречна недостатъчност!

Бъбреците филтрират близо 150 литра кръв всеки ден, за да елиминират отпадъците от тялото. Когато функцията им спадне трайно (под 60 mL/min за повече от три месеца), говорим за хронична бъбречна недостатъчност. Най-честите ѝ причини са диабет, високо кръвно налягане, затлъстяване или някои генетични и автоимунни заболявания.

На 58 години Жан-Марк, който е диабетик повече от петнадесет години, открива бъбречната си недостатъчност „случайно“ по време на рутинен кръвен тест. „Просто се чувствах уморен, мислех, че е от възрастта“, казва той. Благодарение на редовното наблюдение и няколко промени в навиците (по-малко сол, повече вода, наблюдавано кръвно налягане), прогресията на заболяването му се забавя.

За щастие е възможно да се действа рано: контролирането на кръвното налягане, следенето на теглото, избягването на тютюнопушене, балансираното хранене и поддържането на добра хидратация спомагат за поддържането на здравето на бъбреците.

Както посочва професор Габриел Чукрун, „Разбирането на заболяването ви вече е началото на контрола върху него.“ Препоръчва се и годишен скрининг с кръвни изследвания и анализ на урината за хора в риск (диабетици, хипертоници или хора над 60 години).

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.