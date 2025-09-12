Експерт разкрива какво се случва, ако ядете твърде много протеини

Какво се случва, когато има твърде много протеин?

Но наистина ли се възползваме от допълнителния протеин – и можем ли да прекалим?

Популярността на протеините не намалява. Социалните медии са пълни със съвети да се консумират повече протеини, често чрез добавки като протеинови шейкове. А хранителната индустрия започна да подчертава количеството протеин върху опаковките, за да увеличи продажбите, пише „Science Alert“.

Протеинът е важен, но повечето хора ядат повече, отколкото им е необходимо

Протеинът е от съществено значение за мускулите, ензимите, хормоните и имунитета, а също така осигурява енергия. Подкрепените от австралийското правителство насоки за здравословно хранене препоръчват 15–25 процента от дневния енергиен прием да идва от протеини.

Препоръчителен дневен прием:

0,84 грама на килограм телесно тегло за мъже

0,75 грама на килограм за жени

Това означава около 76 грама на ден за 90-килограмов мъж и 53 грама за 70-килограмова жена (повече за хора над 70 години и за деца).

Въпреки че повечето възрастни австралийци вече консумират достатъчно протеини, много от тях все още увеличават приема си.

За тези, които тренират за мускулна маса, приемът до 1,6 грама на килограм телесно тегло може да помогне. Но над тази граница няма допълнителна полза.

Какво се случва, когато има твърде много протеин?

Излишният протеин не просто се отделя – той остава в тялото. Тъй като протеинът е източник на енергия, той се превръща в мастна тъкан, ако не се използва.

Има здравословни състояния, при които е необходимо повишено внимание, като например хронично бъбречно заболяване, при което излишният протеин може допълнително да увреди бъбреците.

Съществуват и редки случаи на „протеиново отравяне“, когато се консумира твърде много протеин, без достатъчно мазнини и въглехидрати. Това е известно още като „заешко гладуване“ - заради случаите, при които хора, които са яли само зайци (много постно месо), бързо са се разболявали.

Източникът на протеин е ключов

Протеинът се намира както в растителни източници (боб, леща, пълнозърнести храни), така и в животински източници (яйца, млечни продукти, месо, риба).

Високият прием на животински протеини е свързан с повишен риск от преждевременна смърт (особено от рак) и диабет тип 2. Растителните протеини са свързани с по-нисък риск от рак, по-нисък риск от диабет тип 2 и по-добър холестерол. Животинските източници също често са с високо съдържание на наситени мазнини, което увеличава риска от сърдечни заболявания – нещо, което вече е проблем в диетата. Растителните източници, от друга страна, също така осигуряват фибри, които намаляват риска от хронични заболявания и подобряват храносмилателната функция.

По-важен от количеството е източникът на протеина и балансът между растителните и животинските източници. Протеините, мазнините и въглехидратите трябва да се консумират заедно, в правилното съотношение, за да функционира тялото здравословно.