Най-мощната противовъзпалителна храна според учените – вероятно вече я имате в кухнята

Не е тайна, че намаляването на хроничното възпаление е едно от най-добрите неща, които можете да направите за цялостното си здраве. Това обикновено включва навици като достатъчно сън, поддържане на активност и, разбира се, консумация на противовъзпалителни храни всеки ден.

За щастие, има много възможности за избор, което прави редовната борба с възпалението изключително лесна. Но ако има една противовъзпалителна храна, която си струва да се консумира всеки ден (или почти всеки ден), коя би била тя?

Най-добрата противовъзпалителна храна за всеки ден

За оптимални ползи е добра идея да консумирате разнообразни противовъзпалителни храни. Ако обаче има една храна, на която специалистите препоръчват да се даде приоритет, това е зехтинът. Той е пълен с важни противовъзпалителни хранителни вещества, което го прави идеален кандидат за справяне с възпалението.

Като начало, зехтинът съдържа алфа-линоленова киселина1(ALA) — вид омега-3 мастна киселина, която се намира в растенията. В тялото ALA се превръща в ейкозапентаенова киселина (EPA) и докозахексаенова киселина (DHA), два вида омега-3 мастни киселини, известни с борбата си с възпаленията.

Според специалисти: EPA помага за предотвратяване на производството на съединения, които предизвикват възпаление, докато DHA може да намали експресията и секрецията на провъзпалителни протеини.

Струва си да се отбележи обаче, че макар ALA да се превръща в EPA и DHA в тялото, процентът на конверсия е нисък. Нещо повече, EPA и DHA се абсорбират по-добре от организма, когато идват от животински продукти, особено от мазни риби.

Така че, ако искате специално противовъзпалителни ползи от омега-3, фокусирайте се върху източници на EPA и DHA и използвайте зехтин като „добавка“ (а не като основен източник на тези здравословни мазнини).

Друго хранително вещество, което стои зад противовъзпалителните ползи на зехтина, са антиоксидантите. Това са съединения, които се борят със свободните радикали или нестабилни молекули, които могат да причинят възпаление и оксидативен стрес, когато присъстват във високи количества.

По-конкретно, зехтинът осигурява полифеноли, които са антиоксиданти, които намаляват образуването на провъзпалителни протеини. Това включва олеокантал – полифенол, който придава на зехтина пикантен вкус. Доказано е, че олеканталът блокира образуването на възпалителни ензими, което го прави ключов играч в контролирането на възпалението.

И накрая, зехтинът съдържа витамин Е, основно хранително вещество и антиоксидант. Според специалисти той намалява възпалението, като предпазва клетъчните мембрани от увреждане, предизвикано от оксидативен стрес.

Колко зехтин трябва да ядете всеки ден

Що се отнася до справянето с възпалението, няма препоръчителен прием на зехтин, отбелязват експертите. Те обаче посочват, че проучванията са установили ползи за здравето, свързани с дневния прием на зехтин между половин и три супени лъжици.

Начини за консумация на зехтин

Един от най-лесните начини да консумирате зехтин ежедневно е да го използвате като мазнина за готвене. Независимо дали пържите яйца или сотирате зеленчуци, маслото ще ви помогне да се заредите с противовъзпалителни хранителни вещества.

Но ако искате да увеличите приема си по креативни начини, по-долу ще намерите идеи за консумация на повече зехтин у дома, за да можете да се възползвате от неговите противовъзпалителни ползи.

Поръсете го върху готовите ястия

Вместо да използвате зехтин в началото на готвенето, опитайте да го използвате, за да завършите ястието. Като завършек, съставката предлага пикантен вкус и кадифена текстура, които не могат да бъдат надминати.

Потопете хляба в зехтин

Следващият път, когато сервирате хляб, го комбинирайте с дип от зехтин. Можете да сервирате зехтина самостоятелно или с билки и подправки, като магданоз, риган, черен пипер и люспи червен пипер. Когато се комбинира с хрупкав хляб, богатата и пищна текстура на зехтина ще блесне.

Използвайте го като марината

Друга идея е да комбинирате зехтин с пресни билки и да го използвате като марината. Този метод може да се използва с различни протеини, включително пилешко месо и тофу. В маринатата зехтинът ще осигури вкус и сочност, плюс много противовъзпалителни хранителни вещества.

