Тази вода с варени семена ускорява метаболизма, а килограмите се топят

Ако все още не сте открили напитка, която насърчава отслабването, водата с една вълшебна подправка има 4 предимства.

Подправките са съкровищница от вековна мъдрост и магически свойства. И едно от тях е кимионът. Тази скромна кухненска съставка не само обогатява храната с аромата и вкуса си - тя е тиха и много полезна съставка, когато става въпрос за работата на храносмилателния тракт и диетите за отслабване.

Водата от кимион се използва в индийските домакинства от векове, а най-хубавата част от тази история са нейните чудодейни ефекти. Ако се чудите каква е тайната, кимион или кимион, това са 4 невероятни ползи от водата, за които никой все още не ви е разказвал.

Още: Защо няма дебели японци - тайната им за стройната фигура, без диети

1. Отлично за храносмилането

Всички имаме дни, когато стомасите ни просто не са на мястото си, нали? За тези дни водата с кимион може да бъде истинско спасение, но дори и нещо повече. Тя помага за стимулиране на храносмилателните ензими, които разграждат храната по-добре и по-бързо. Освобождава жлъчка и помага на тялото да смила мазнините по-лесно.

2. Ускорява метаболизма

Въпреки че няма магическо решение, водата с кимион е най-близкото до естествен стимулатор. Когато я пиете сутрин на гладно , тя активира вашата система, помагайки на тялото ви да преработва храната по-добре и да използва енергията по-ефективно . Не става въпрос за изгаряне на калории за пет секунди; става въпрос за създаване на по-здравословен ритъм, така че тялото ви да не се чувства мудно през целия ден.

Още: Как да "излъжете" хормоните си и да отслабнете

3. Прави чудеса за имунитета

Не винаги имате време за сложни превантивни процедури, но тялото ви все пак се нуждае от подкрепа, особено когато сезоните се сменят , стресът ви удари или спите само три часа . Кимионът е пълен с антиоксиданти, антимикробни и противовъзпалителни свойства, които помагат на тялото ви да се бори с ежедневните врагове.

4. Облекчава киселините

Киселината е едно от онези досадни неща, които се появяват неканени - особено след пикантно ястие. Водата с кимион има естествени свойства, които помагат за неутрализиране на излишната киселина и успокояват храносмилателната система, така че ще помогне за облекчаване на киселините.

Още: Вода от този зеленчук топи коремните мазнини

Как да си направим вода от кимион

Добавете 1 супена лъжица семена от кимион към чаша вода.

Оставете да се накисне за една нощ.

На сутринта кипнете водата за 5-10 минути, докато стане златистокафява.

Още: 5 трика, които ще забързат метаболизма ви скорострелно

Прецедете водата и я пийте топла, за предпочитане на празен стомах.

Лесно се приготвя и е чудесно за коремчето ви.