Понижава ли магнезият кръвното налягане - отговор от учени

Колко магнезий на ден ви е необходим?

Магнезият е минерал, който поддържа имунната система, осигурява нормална мускулна и нервна функция, укрепва костите и осигурява нормален сърдечен ритъм. Изследванията показват също, че приемът на магнезиеви добавки може да е от полза за сърцето, пише Health.

Може ли магнезият да понижи кръвното налягане?

Изследванията показват, че приемът на магнезиеви добавки може да помогне за понижаване на кръвното налягане, особено при хора с хипертония.

Изследванията показват също, че приемът на 500 до 1000 милиграма магнезиеви добавки на ден може да помогне за понижаване на систоличното кръвно налягане (горна граница) с 2,7 до 5,6 mmHg и диастоличното кръвно налягане (долна граница) с 1,7 до 3,4 mmHg.

По кое време на деня е правилно да се приема магнезий

Изданието допълва още, че високото кръвно налягане е свързано с по-висок риск от смърт от:

Коронарна артериална болест, която възниква, когато артериите на сърцето не могат да доставят достатъчно богата на кислород кръв до сърдечния мускул.

Застойна сърдечна недостатъчност, която възниква, когато сърцето не може да изпомпва достатъчно кръв ефективно. В резултат на това тялото не получава кислорода, от който се нуждае, за да остане здраво.

Цереброваскуларен инцидент, който всъщност е медицинският термин за инсулт, представляващ нарушаване на кръвообращението към мозъчните клетки.

Ниските нива на магнезий - Лош сън, тревожност и постоянна умора?

Някои доказателства сочат, че магнезият влияе върху процеси в тялото, отговорни за намаляване на обема на циркулиращата кръв (общото количество кръв в кръвоносната система). Това потенциално подобрява способността на артериите да се разширяват и свиват. Освен това, проучванията показват, че магнезият е от съществено значение за регулирането на нормалния сърдечен ритъм и поддържането на стабилна сърдечна функция.

Колко магнезий на ден ви е необходим?

Препоръчителният дневен прием на магнезий е:

мъже на възраст от 19 до 30 години: 400 милиграма;

жени на възраст от 19 до 30 години: 310 мг;

мъже на 31 и повече години: 420 мг;

жени на 31 и повече години: 320 мг;

Дефицитът на магнезий е рядко срещан при здрави хора. Човек обаче може да загуби значителни количества магнезий поради небалансиран хранителен прием, хроничен алкохолизъм и употребата на определени лекарства.

Изданието препоръчва и ефективни методи за понижаване на кръвното. Според здравните експерти можете да включите редица промени в диетата и начина на живот в ежедневието си. Те включват:

хранене с балансирана и питателна храна;

ежедневна физическа активност, като ходене, бягане;

управление на стреса;

отказване от тютюнопушене;

намаляване или елиминиране на консумацията на алкохол;

поддържане на нормално тегло.

Магнезиев дефицит, който може да се появи на лицето

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!