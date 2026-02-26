Понижава ли магнезият кръвното налягане - отговор от учени

Магнезият е минерал, който поддържа имунната система, осигурява нормална мускулна и нервна функция, укрепва костите и осигурява нормален сърдечен ритъм. Изследванията показват също, че приемът на магнезиеви добавки може да е от полза за сърцето, пише Health.
Може ли магнезият да понижи кръвното налягане?
Изследванията показват, че приемът на магнезиеви добавки може да помогне за понижаване на кръвното налягане, особено при хора с хипертония.
Изследванията показват също, че приемът на 500 до 1000 милиграма магнезиеви добавки на ден може да помогне за понижаване на систоличното кръвно налягане (горна граница) с 2,7 до 5,6 mmHg и диастоличното кръвно налягане (долна граница) с 1,7 до 3,4 mmHg.
Изданието допълва още, че високото кръвно налягане е свързано с по-висок риск от смърт от:
- Коронарна артериална болест, която възниква, когато артериите на сърцето не могат да доставят достатъчно богата на кислород кръв до сърдечния мускул.
- Застойна сърдечна недостатъчност, която възниква, когато сърцето не може да изпомпва достатъчно кръв ефективно. В резултат на това тялото не получава кислорода, от който се нуждае, за да остане здраво.
- Цереброваскуларен инцидент, който всъщност е медицинският термин за инсулт, представляващ нарушаване на кръвообращението към мозъчните клетки.
Някои доказателства сочат, че магнезият влияе върху процеси в тялото, отговорни за намаляване на обема на циркулиращата кръв (общото количество кръв в кръвоносната система). Това потенциално подобрява способността на артериите да се разширяват и свиват. Освен това, проучванията показват, че магнезият е от съществено значение за регулирането на нормалния сърдечен ритъм и поддържането на стабилна сърдечна функция.
Колко магнезий на ден ви е необходим?
Препоръчителният дневен прием на магнезий е:
- мъже на възраст от 19 до 30 години: 400 милиграма;
- жени на възраст от 19 до 30 години: 310 мг;
- мъже на 31 и повече години: 420 мг;
- жени на 31 и повече години: 320 мг;
Дефицитът на магнезий е рядко срещан при здрави хора. Човек обаче може да загуби значителни количества магнезий поради небалансиран хранителен прием, хроничен алкохолизъм и употребата на определени лекарства.
Изданието препоръчва и ефективни методи за понижаване на кръвното. Според здравните експерти можете да включите редица промени в диетата и начина на живот в ежедневието си. Те включват:
- хранене с балансирана и питателна храна;
- ежедневна физическа активност, като ходене, бягане;
- управление на стреса;
- отказване от тютюнопушене;
- намаляване или елиминиране на консумацията на алкохол;
- поддържане на нормално тегло.
Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!