Страхотни рецепти-чудо за туширане на високото кръвно - опитайте ги веднага

01 ноември 2025, 07:41 часа 0 коментара
Близкото до високата граница кръвно налягане не непременно вади на показ симптомите си. И обичайно си нямаме ни най-малка идея, че нещо не ни е наред заради него. Сред нас има хора, които усещат силна реакция към повишените му стойности и стават жертви на много болезнени усещания. Но реалността е, че по-голямата част могат да не проумеят години наред, че страдат от него. Медицинските лица обикновено ни предписват да го проследяваме внимателно, но в реалността по правило не се получава по този начин - в случай, че се чувстваш във форма, не ти хрумва, че си развил проблем със физическото здраве. 

Да имаш кръвно обаче в крайна сметка не е нещо, с което да не може да се справите.Повечето причини за хипертония идват от ситуации, които всеки забелязва в начина си на живот. Често срещаните фактори са по-високо тегло, минимална физическа активност, изпълнена с лоша храна диета, кутия и отгоре цигари на ден, прекаляване с алкохола, нервно напрежение, диабет, развиване на хронични болести и в определени случаи генетична наследственост. Определено трябва като се мине 43 годишна възраст да започнете да се следите значително по-внимателно. 

Има редовни хипертоници, за които е много важно да поглъщат предписани  хапчета. Ала повечето от хората са от типа, които правят кризи неочаквано и рядко. Към които и да принадлежите обаче е препоръчително да разбирате кои са скритите чалъми, които ще ви асистират да редуцирате нивото на кръвното за кратък период. И то вкъщи. Тези малки тайни не са заместител на медицинската работа, но могат да са от първа необходимост в най-ранния етап. Важно е впрочем да ги направите част от начина си на живот, понеже те благоприятстват състоянието ви при безчет здравни беди.

 Ефектът на канелата

Канелата ,това чудо на природата, е  въздействаща и приятна както като вкусови данни, така и като мирис. Подправката изобилства от невероятно полезни за организма лечебни качества. Върши чудесна работа за нервите и в последна сметка благоприятства кръвното налягане. Ето какво се иска от вас. Налейте малко вода в чаша с кисело мляко и изсипете около половин чаена лъжичка канела. Може за вкус и лъжичка мед. Тази приятна смес работи до няколко минути.

• Вечният антибиотик

В народната медицина, чесънът изобилства от толкова много предимства, че ако го превърнете в титуляр от храната ви, ще се справяте повече от добре високото кръвно. Чесънът е познат като един от най-класическите природни антибиотици. Сваля високото кръвно, избавя от бедите с лошия холестерол. Ако не ви се нрави като скилидка, може да заложите на малка лъжичка чесън на прах. Отново действа добре. Обезателно обаче е хубаво да е суров. 

• Интересен трик

Съществува един любопитен трик, който бихте могли да вкарате в употреба. Първо трябва да сложите палец и среден пръст върху мястото зад меката част на вашето ухо. После приплъзнете пръсти надолу към ключицата. Това действие се прави 5-10 пъти за всяко ухо. Другата популярна важна точка е разположена на 0,5 см от меката час на ухото в посока към носа. Точно там бихте могли да проведете разтриване. 

• Каркадето е благодат

Ако съществува билка, която да е природна сила в битката против високото кръвно налягане, това със сигурност е отварата от каркаде. Това е един от добре проверените природни прийоми за редуциране на вашето кръвно. Впрочем, има още сериозен списък от полезни свойства. Поради начина, по който оказва ефект на психическото здраве, е изключително добър антидепресант. Доказано е, че повдига здраво имунната защита, понеже носи в себе си най-големите нива на витамин Ц от всички чайове. Изобилства също на желязо и действа чудесно за подсилване на хемоглобина. Разбрано е, че има ефект и при превишило допустимия максимум тегло. 

• Пробвайте и това

Знае се, че когато сме подложени на стрес, ние въздишаме. Затова в началото отпуснете тялото и ума. Сложете на очите си с кърпа, за да редуцирате външните стимули. Поемете въздух с корема. Ако не владеете тази техника бихте могли да поставите ръка на стомаха си и да усетите как той се повдига нагоре. Поемайте въздух близо 4 секунди. А после като издишате, задръжте по този начин за нови четири секунди. И го повтаряйте непрекъснато. Дишайте по този начин в рамките на 4-5 минути, а може и повече. С този прийом се засилва притока на кръв към повечето тъкани на тялото, а хипертоничната криза намалява. 

• Вода, кърпа, тил

Тук са от полза два варианта, които да вкарате в употреба. Първият е да поставите дланите си върху течаща студена вода на мивката. Стойте така за няколко минути и е много възможно да забележите благоприятен ефект. Другата ефикасна тактика е да притиснете хладка кърпа на тила. Не забравяйте - не трябва водата да е супер студена, достатъчно е да бъде хладка. 

• Ментата помага

Ментовият чай действа много добре на нервите, сърцето и за хипертоничното кръвно налягане. Той винаги може да редуцира кръвното и благодарение на ролята му да изпитате жадуваното облекчение.

• Най-добрият масаж

Ако някъде около вас има някой, попитайте го дали може да ви напражи хубав масаж. Важните места са местата на тила. От първостепенна важност е и масажът на раменете, който да финишира надолу към лопатките. 

• Един страхотен микс

Опитайте нещо свръх полезно - мляко и коприва. Приготвя се по този начин - като заливаме две лъжици сухи листа от коприва с една или две прясно мляко. Поставяме на котлона и гледаме да стигне до кипеж, а после премахваме от огъня. Разбира се, дайте му време да изстине. Поглъщаме по една чаша от този цяр при повишено кръвно налягане.

Най-добрият списък от мерки

Всичко предложено до този момент върши перфектна работа в изненадващите ситуации. Обаче, ако сте си поставили за цел наистина да премахнете завинаги високото кръвно, да вкарате в употреба този класически списък с мерки с 10 важни неща. Ако ги добавите във всекидневието си умно и правилно, повече няма да сте подложени на мъките от високото кръвно. 

- Най-сетне редуцирайте излишното тегло. Всеки килограм отслабване ще е ход напред в сражението с високото кръвно. 

- Включете в ежедневието гимнастически упражнения редовно. Чести разходки, леко потичване, каране на колело, час-два плуване в басейн, танците също са много полезни. Заделете поне 15-20 минути на ден за тези физически занимания. 

- Консумирайте полезни храни. Обилно приемане на зеленчуци, плодове, зърнени храни. Сериозно се вгледайте в диетата си, научете кое ви ви прави уязвими и го изрежете от храненето си. 

- Занижете солта. Което значи и да хапвате по-малко в заведения и топли кухни, защото на тези места храната най-често е пресолена. Включвайките котлона и гответе вкъщи. 

- Статистиката е показала, че, пациентите, които вдигат високо кръвно, приемат алкохол над необходимото. Горният праг всъщност е само бира на ден или 200 мл. 150-200 мл. вино. Ако се качита над тази доза е много вероятно да стигнете до високо кръвно. Така е и за цигарите - повече от 3-5 дневно ще ви оказват проблеми с кръвното. 

- Непрекъснатият стрес е един от обуславящите високото кръвно фактори. Поставете си задачата да го намалите и да посвещавате време за вас самите, за да сте по-малко напрегнати. 

 

Не забравяйте тези съвети! Те не са заместител на лекарска консултация. Но са ежедневна практика, която може да ви помогне. Надяваме се да сме ви били полезни! 

