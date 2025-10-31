Прещипан нерв? Ето защо след 50 рискът скача рязко

Можете да почувствате прещипан нерв в много области на тялото си – от ръцете и дланите, до краката и стъпалата. Оказва се, че нещата, които правят тялото ви по-податливо на този проблем, е по-вероятно да се появят с възрастта.

4 неща, които хората над 50 трябва да знаят за прещипания нерв

Няколко различни проблема могат да доведат до прищипване на нерв

Във всеки прешлен на гръбначния ви стълб се разклонява чифт нерви, за да доставя енергия и усещане на различни части на тялото ви, казва д-р Закари Маккормик, сертифициран специалист по медицина на болката и физикална медицина и рехабилитация. Добрата функция на нервите отчасти изисква тези нерви да имат достатъчно място, за да излязат от гръбначния стълб - но няколко неща могат да усложнят нещата.

Вземете, например, дискова херния, която възниква, когато дискът - който е като възглавница между прешлените в гръбначния стълб - се разкъса или спука. Подобният на течност център може да се разкъса от диска и да засегне близките нерви, причинявайки дразнене, възпаление и евентуално механично притискане на нерва, казва физиотерапевта Уилям Пийз, доктор по медицина, ортопед и професор по физикална медицина и рехабилитация.

Освен това промените, свързани с възрастта, могат да играят роля. С напредването на възрастта анатомията на нашия гръбначен стълб се променя и възрастните хора стават по-склонни към допълнителни основни процеси, които причиняват прещипани нерви. „Поради износването всички развиваме артрит в ставите на гръбначния стълб. Това включва ставата да нараства по размер и да образува допълнителна кост“, казва Маккормик.

Нещо повече, дисковете започват да се компресират и губят височина, стеснявайки канала, където живеят нервите. Това, съчетано с растежа на костите, може да повлияе на нервните корени (областта, където нервите излизат от гръбначния стълб), което може да прещипе или раздразни нерв, казва той. „Това е много по-често при възрастни над 50 години“, казва той.

Дали сте склонни към прищипване на нерв зависи от много фактори, включително възраст, генетика, тютюнопушене и история на нараняване. Диабет , наднормено тегло или работа, която изисква повтарящи се движения, също може да увеличи риска от прищипване на нерв.

Повечето хора прищипват нерв в долната част на гърба

Въпреки че прещипан нерв може да се случи навсякъде по гръбначния стълб, най-често срещаната област е долната част на гърба, казва Пийз. Вратът е друго често срещано място. Тези две зони носят натоварване и може да се окаже прекомерен натиск върху дисковете, докато вдигате или държите нещо тежко, което увеличава риска от прищипване на нерв.

Симптомите могат да попречат на ежедневните дейности

Според специалисти често срещаните симптоми на прещипан нерв включват:

Изтръпване

Изгаряне

Боцкане

Сърбеж

Чувство на „игли“

Усещането, че крайник или част от тялото „заспива“

Накратко, прещипаният нерв често се описва като остра, стреляща, пареща и излъчваща болка, която понякога включва изтръпване, казва Кавита Триведи, доцент по физикална медицина и рехабилитация. Ако нервът е силно притиснат, може да има и слабост (в ръката или крака), казва Маккормик.

Диагностицирането на прещипан нерв включва физически преглед и евентуално други изследвания, като ядрено-магнитен резонанс или електромиография, които измерват функцията на мускулите и нервите.

Много прищипани нерви могат да се лекуват у дома

Лечението на прещипан нерв обикновено започва у дома, ако симптомите са леки. Изследванията показват, че този подход често работи: по-голямата част от прещипаните нерви във врата се подобряват сами в рамките на 8 до 12 седмици.

Ето какво да опитате:

Противовъзпалителните лекарства могат да помогнат за справяне с възпалението и подуването, казва Пийз.

Намалете нивата на активност, за да избегнете влошаване на нерва. „Не сте ограничени до почивка в леглото, а просто намалете интензивността на дейността. Важно е за цялостното здраве да продължите да се движите и да правите ежедневни неща“, казва Пийз.

Ако нервната болка продължава или сериозно засяга качеството ви на живот или способността ви да работите, тогава се свържете с вашия лекар, който може да препоръча:

Физикална терапия: „Понякога коригирането на постуралния или мускулния дисбаланс е достатъчно, за да се премахне дразненето от нервите“, казва Маккормик.

„Понякога коригирането на постуралния или мускулния дисбаланс е достатъчно, за да се премахне дразненето от нервите“, казва Маккормик. Епидурална инжекция: Измиването на нерва в смес от локален анестетик и кортизон намалява възпалението и стабилизира нервната мембрана, за да успокои дразненето. „Пациентите се чувстват драстично по-добре бързо, въпреки че това отшумява“, казва Маккормик.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

