Прещипан нерв? Ето защо след 50 рискът скача рязко

Можете да почувствате прещипан нерв в много области на тялото си – от ръцете и дланите, до краката и стъпалата. Оказва се, че нещата, които правят тялото ви по-податливо на този проблем, е по-вероятно да се появят с възрастта.
4 неща, които хората над 50 трябва да знаят за прещипания нерв
- Няколко различни проблема могат да доведат до прищипване на нерв
Във всеки прешлен на гръбначния ви стълб се разклонява чифт нерви, за да доставя енергия и усещане на различни части на тялото ви, казва д-р Закари Маккормик, сертифициран специалист по медицина на болката и физикална медицина и рехабилитация. Добрата функция на нервите отчасти изисква тези нерви да имат достатъчно място, за да излязат от гръбначния стълб - но няколко неща могат да усложнят нещата.
Вземете, например, дискова херния, която възниква, когато дискът - който е като възглавница между прешлените в гръбначния стълб - се разкъса или спука. Подобният на течност център може да се разкъса от диска и да засегне близките нерви, причинявайки дразнене, възпаление и евентуално механично притискане на нерва, казва физиотерапевта Уилям Пийз, доктор по медицина, ортопед и професор по физикална медицина и рехабилитация.
Нещо повече, дисковете започват да се компресират и губят височина, стеснявайки канала, където живеят нервите. Това, съчетано с растежа на костите, може да повлияе на нервните корени (областта, където нервите излизат от гръбначния стълб), което може да прещипе или раздразни нерв, казва той. „Това е много по-често при възрастни над 50 години“, казва той.
Дали сте склонни към прищипване на нерв зависи от много фактори, включително възраст, генетика, тютюнопушене и история на нараняване. Диабет , наднормено тегло или работа, която изисква повтарящи се движения, също може да увеличи риска от прищипване на нерв.
- Повечето хора прищипват нерв в долната част на гърба
Въпреки че прещипан нерв може да се случи навсякъде по гръбначния стълб, най-често срещаната област е долната част на гърба, казва Пийз. Вратът е друго често срещано място. Тези две зони носят натоварване и може да се окаже прекомерен натиск върху дисковете, докато вдигате или държите нещо тежко, което увеличава риска от прищипване на нерв.
- Симптомите могат да попречат на ежедневните дейности
Според специалисти често срещаните симптоми на прещипан нерв включват:
- Изтръпване
- Изгаряне
- Боцкане
- Сърбеж
- Чувство на „игли“
- Изтръпване
- Усещането, че крайник или част от тялото „заспива“
Накратко, прещипаният нерв често се описва като остра, стреляща, пареща и излъчваща болка, която понякога включва изтръпване, казва Кавита Триведи, доцент по физикална медицина и рехабилитация. Ако нервът е силно притиснат, може да има и слабост (в ръката или крака), казва Маккормик.
Диагностицирането на прещипан нерв включва физически преглед и евентуално други изследвания, като ядрено-магнитен резонанс или електромиография, които измерват функцията на мускулите и нервите.
- Много прищипани нерви могат да се лекуват у дома
Лечението на прещипан нерв обикновено започва у дома, ако симптомите са леки. Изследванията показват, че този подход често работи: по-голямата част от прещипаните нерви във врата се подобряват сами в рамките на 8 до 12 седмици.
Ето какво да опитате:
- Противовъзпалителните лекарства могат да помогнат за справяне с възпалението и подуването, казва Пийз.
- Намалете нивата на активност, за да избегнете влошаване на нерва. „Не сте ограничени до почивка в леглото, а просто намалете интензивността на дейността. Важно е за цялостното здраве да продължите да се движите и да правите ежедневни неща“, казва Пийз.
Ако нервната болка продължава или сериозно засяга качеството ви на живот или способността ви да работите, тогава се свържете с вашия лекар, който може да препоръча:
- Физикална терапия: „Понякога коригирането на постуралния или мускулния дисбаланс е достатъчно, за да се премахне дразненето от нервите“, казва Маккормик.
- Епидурална инжекция: Измиването на нерва в смес от локален анестетик и кортизон намалява възпалението и стабилизира нервната мембрана, за да успокои дразненето. „Пациентите се чувстват драстично по-добре бързо, въпреки че това отшумява“, казва Маккормик.
Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.
