Учени: Защо Алцхаймер е по-често срещан при жените - рискове и превенция

Ново изследване на King's College London разкрива потенциална причина, поради която жените са по-склонни към болестта на Алцхаймер. Проучването установи, че жените с Алцхаймер имат по-малко ненаситени липиди, особено омега мастни киселини, и повече наситени липиди в кръвта си, модел, който не се наблюдава при мъжете.

Болестта на Алцхаймер засяга милиони хора по целия свят, но жените носят непропорционално голямо бреме. Близо две трети от американците, живеещи с Алцхаймер, са жени, дългогодишна мистерия, която озадачава учените от години. Сега ново изследване, ръководено от д-р Кристина Легидо-Куигли от Кингс Колидж Лондон, хвърля светлина върху възможното обяснение. Проучването установи, че жените с Алцхаймер имат по-малко ненаситени липиди – особено тези, богати на омега мастни киселини – и повече наситени в кръвта си. Тази закономерност не е наблюдавана при мъжете, което предполага специфичен за пола биологичен път, който би могъл да повлияе на развитието и прогресията на заболяването.

Липидите и тяхната роля при болестта на Алцхаймер

Липидите, или мазнините, са от съществено значение за съхранението на енергия, изграждането на клетъчните мембрани и поддържането на комуникацията между клетките. Ненаситените липиди, по-специално, поддържат мембраните на мозъчните клетки гъвкави и подпомагат синапсите. Проучването показа, че жените с Алцхаймер имат значително по-ниски нива на тези полезни липиди, което е свързано с по-лоши когнитивни функции и маркери за мозъчно увреждане. За разлика от това, мъжете с Алцхаймер не показват същия липиден дисбаланс, което сочи към специфичен за жените рисков фактор.

Защо това е важно за женитездравето на мозъка

Констатациите подчертават как болестта на Алцхаймер може да прогресира различно при жените в сравнение с мъжете. По-ниските нива на ненаситени липиди могат да нарушат мозъчната сигнализация, да увеличат възпалението и да влошат загубата на памет. Изследователите подчертават, че специфичните за пола анализи са от съществено значение за диагностицирането, лечението и стратегиите за превенция. Това означава, че жените може да се нуждаят от персонализирани подходи, за да намалят риска си или да забавят прогресията на заболяването.

Може ли диетата да промени нещата

Едно от най-обещаващите открития на изследването е потенциалната роля на диетата. Омега мастните киселини, които се намират в храни като мазни риби, ядки и семена, са ключови компоненти на ненаситените липиди. Осигуряването на диета, богата на тези съединения – или приемът на добавки, когато е необходимо – може да помогне на жените да поддържат здравето на мозъка. Учените обаче подчертават, че са необходими клинични изпитвания, за да се докаже дали промените в диетата могат да променят риска от болестта на Алцхаймер или нейното развитие.

Рискове и предпазни мерки при Алцхаймер

Въпреки че генетиката, възрастта и други фактори все още играят основна роля при болестта на Алцхаймер, това изследване показва, че жените трябва да обърнат специално внимание на:

Консумация на храни, богати на омега, или обмисляне на прием на добавки след лекарски съвет.

Поддържане на балансирана диета за поддържане на липидното здраве.

Редовни упражнения, които подобряват липидния метаболизъм.

Внимателно наблюдение на когнитивното здраве, особено при жени с фамилна анамнеза за Алцхаймер.

Това проучване бележи важна стъпка в разбирането защо жените са изправени пред по-висок риск от Алцхаймер. Като се фокусират върху липидната биология, изследователите се надяват да разработят специфични за пола лечения и превантивни стратегии. Следващата фаза ще включва клинични изпитвания, за да се провери дали повишаването на ненаситените липиди може да защити мозъчната функция при жените.

Изводът: жените с Алцхаймер постоянно показват по-ниски нива на здравословни мазнини и справянето с този дисбаланс може да отвори нови врати за превенция и лечение.