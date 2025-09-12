Учени: Само 2 храни в комбинация могат да понижат нивата на холестерола

Тъмният шоколад и бадемите могат значително да намалят риска от коронарна болест на сърцето заради ефекта си да понижават нивата на холестерола. Този положителен ефект е посочен в научна статия, публикувана в Journal of the American Heart Association.

Проучване за ефекта на бадемите и тъмния шоколад върху нивата на холестерола

Проучването е проведено от група учени от Университета на Пенсилвания. Те отбелязват, че заболяването възниква, защото холестеролът „запечатва“ съдовете. След това изследователите провели експеримент и анализирали как редовната консумация на бадеми и тъмен шоколад влияе върху нивата на холестерола в кръвта. Резултатите били изненадващи, защото се оказало, че тези ядки могат да намалят концентрацията на лош холестерол със 7%.

Авторите установили, че ефектите на бадемите са краткотрайни. По-ниските нива на холестерол обаче са се запазили дългосрочно, ако участниците са яли ядките заедно с тъмен шоколад. Учените казват, че тези продукти осигуряват максимални ползи, когато се консумират правилно.

„Комбинацията им подобрява липидния профил. Но тъмният шокола действа като допълнителен източник на хранителни вещества, ако е заместител на вредните десерти“, отбелязва един от авторите на изследването.

"Това означава, че хората вече имат възможност да се поглезят с десерт, който е здравословен, защото понижаването на холестерола може да предпази от коронарна болест на сърцето. Експертите отбелязват, че редовната консумация на десерти, които съдържат мазнини и много захар, напротив, допринасят за появата на това заболяване", допълват в заключение изследователите.

По отношение на бадемите, те са богати на магнезий , който участва в много процеси в организма, включително кнтрола на кръвната захар. Две порции бадеми съдържат приблизително 150 мг от този микроелемент, с обща дневна нужда от около 310–420 мг.

Ползите за здравето от бадемите се дължат на високото им съдържание на антиоксиданти, фибри, калций и магнезий. Това предполага, че богатите на магнезий храни като бадемите могат да помогнат за предотвратяване на диабет тип 2, който често съпътства сърдечно-съдовите заболявания. Дефицитът на магнезий е свързан с високо кръвно налягане, независимо дали човек е с наднормено тегло.

Бадемите са безопасни в умерени количества. Хората с алергии към ядки обаче трябва да ги избягват, тъй като те увеличават риска от нежелани реакции, включително анафилактичен шок.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самолечение, както и като заместител на вече назначеното лечение!

