Забравете за витамините – направете си тази пробиотична напитка у дома

Как да си направим квас от цвекло, лактоферментирала супер здравословна напитка. Тази ферментирала, пробиотична супер напитка детоксикира тялото ви, поддържа черния дроб и прави много други добри неща за вас! Разберете предимствата му и как да го направите с тази лесна рецепта.

Какво е квас от цвекло и откъде идва

Квасът от цвекло е напитка, която произхожда от Украйна и наистина нито един украински дом не остава без своя „квас от цвекло“.

Ако, както е казал Хипократ преди толкова много векове, „Нека храната ти бъде твое лекарство“ наистина е вярно, тогава приготвянето и пиенето на квас от цвекло е едно от най-добрите неща, които можете да направите, за да подхраните и да се погрижете за вашето тяло...и за вашето семейство също.

Тъй като е пълен с електролити, квасът е по-хидратиращ от водата и помага да поддържате тялото си балансирано! Не само, че е пълно с електролити, хранителните качества на цвеклото се съдържат в тази невероятна напитка.

Квасът от цвекло е ферментирала напитка, която има само две (или три) съставки. Лесен е за приготвяне, вкусен е, изключително е страхотен за вас и поддържа здрава чревна флора, тъй като съдържа разнообразие от пробиотици. Може да се използва и в дресинги за салати, супи и други ястия.

Как се прави квас от цвекло

Необходими съставки:

2 наистина големи или 4 - 5 по-малки глави цвекло

1/4 чаша суроватка (по избор) или 1/4 чаша квас от предварително ферментирала партида (също по избор)

1 до 2 супени лъжици морска сол или друга богата на минерали естествена сол. Ако не използвате суроватка или някаква сурова течност от предишен лакто-фермент, можете просто да добавите допълнително 1/2 супена лъжица минерална сол.

Филтрирана или пречистена вода

Начин на приготвяне:

Почистете цвеклото, като го изтъркате добре. Не е нужно да ги белите, освен ако не са органични. След това нарежете цвеклото на малки парчета. Не искате много малки парчета, защото ще получите твърде много сок и може да не успеете да направите качествен втори фермент с парчетата. Освен това вашият период на ферментация може да бъде по-бърз, което ще се отрази на качеството на кваса.

Поставете ги в буркан заедно със солта и суроватката или малко течност от друг фермент като кисело зеле или друг лакто фермент. Солта и течността са тези, които причиняват процеса на ферментация, заедно с някои бактерии и дрожди в околната среда. Просто процесът ще бъде малко по-бавен, ако не използвате суроватка. Стига да сте добавили достатъчно сол в буркана, наистина нямате нужда от закваска (суроватка или суров ферментирал сок), за да го задействате.

Напълнете буркана до един пръст от върха с водата. Разтворете солта и поставете капака върху буркана. Не искате мухъл по вашия квас! Така че дръжте покритието отгоре. Оставете вашия квас да ферментира на стайна температура за 2 до 4 дни. Можете да направите малък тест за вкус, като използвате сламка. Просто поставете пръста си върху върха на сламката, след като сте я потопили в кваса. Издърпайте го и пуснете пръста си, така че да пръсне в устата ви! Пийте по малко всеки ден!

