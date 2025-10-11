Знаете ли защо магнитните бури са напаст за организма? Да излезем от кошмара - ето скъпоценни съвети

Дните с магнитни бури са честа беда за немалък дял от хората. В настоящата статия обаче ще откриете абсолютно всичко, което ви е полезно, за да се преборите с тях. Както и в един момент ще ви предоставим начин, по който да разбирате винаги навреме с пълна валидност кога точно ще изригнат магнитни бури.

Как да разберем дали сме под въздействието на магнитните бури?

Различни изследвания показват, че почти 45 % от хората са уязвими към магнитните бури, а в последно време броят им расте. Не всички от тях знаят, че личното неразположение, повишената нервност, крехкият сън, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са породени или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт се проявяват дори ден или два преди самата магнитна буря, а при други - в окото на бурята.

Но не изпадайте в паника - човек би могъл да се приспособи и минимизира реакцията си към магнитната буря, ако изгради разумни навици и правилни стратегии за справяне. Истината е, че тези навици са много хубави за вас и ще повлият на доброто ви здравословно състояние по такъв начин, че не само когато се разразяват магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в отлично физическо и психическо състояние. Затова тук ще представим всичко, което ви е изключително важно да знаете за магнитните бури и какви стратегии да използвате, за да се преборите с тях.

Можете ли да кажете дали сте метеочувствителни?

Ако се окаже, че магнитните бури предизвикват във вас неприятни усещания, то определено вие принадлежите към хората, които страдат от повишена метеочувствителност. Подобно обстоятелство не трябва да предизвиква притеснения - всъщност една втора от населението са метеочувствителни.

Как можем да ги характеризираме? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора страдат от различни промени в психическата нагласа, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, по-голяма влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или пронизващият студ, слънчевите изригвания им влияят в по-голяма степен, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора в повечето случаи са малко по-чувствителни от другите и притежават по-ранима психика. Понякога ги сполетяват болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Случва им се да не заспиват добре през нощта. Характерна е също чувствително по-ниска работоспособност, разсеяност и трудности при концентрация. Усещането за задух е често срещано оплакване.

Хроничните заболявания са силно изразени при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - в такъв случай промените във времето биха могли да ви създатат чувство за неразположение . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват значителна слабост, трудности при заспиване и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако сте част от този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво би било много хубаво да направите по време на магнитните бури.

Няколко хитрини, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Какви храни да приемаме по време на магнитна буря

Какво ще консумирате в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенно значение за тонуса ви. Диетата, която ще подкрепи тялото и духа, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Слагайте на трапезата повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително подходящ вариант са печените ябълки, кайсиите, стафидите. Чудесно оказват влияние на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- Ако обичате да готвите вкъщи, от варивата сега е подходящият момент за боб и леща. Тези варива действат облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: Заложете на това да е ръжен, защото е пълен с витамините от групата Б, които имат мощно въздействие за нервната система. Колкото и да го обичате, лишете се от белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Билковата ни аптека винаги е голяма, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите природен коктейл от няколко билки, които влияят не просто добре срещу магнитни бури, а и по принцип.

- Закуската е нещо, което е много важно за вас в този момент . Направете си нещо с овес. Ако сложите в кашата мляко, би било добре да е нискомаслено.

- Редуцирайте месото, да се консумира повече риба.

• 8 супер полезни навика при магнитна буря

По време на магнитните бури постарайте се да си почивате повече. Следете внимателно съня си и не правете компромиси с него - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, предайте се на лукса на следобедната дрямка.

Разходките са от първостепенна важност, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е нужно разходката да е дълга, но едни разведряващи 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. Ако случайно не ви е до разходка и предпочитате да сте си вкъщи, то една поне пет минутна гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви въздействат добре също.

Консумирайте в по-малък мащаб, или отстранете пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и прекалено солени храни.

По-малко физически натоварвания. Редуцирайте застояването пред телевизора, компютъра и телефона. Забравете за устройствата със синя светлина преди лягане.

Половин таблетка аспирин, в случай, че не ви носи болки в стомаха, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в справянето с проблема с магнитните бури.

Можете да изпробвате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в банята.

По-хубаво е да намалите консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки имат подобно действие, така че ги изолирайте. Кофеинът както се знае, не е препоръчителен по време на магнитните бури, основно заради превъзбудата, която предизвиква.

Ключови решения не вземайте и не прекалявайте с шофирането.

Точна проверка - най-сигурното място за консултация

Би трябвало да сте забелязали, че в социалните мрежи е наситено с статии за магнитни бури. За съжаление обаче много малко от тях имат общо истината. На практика има един-единствен метод да се информирате за бурите - той е на страницата на НИМХ на БАН.

