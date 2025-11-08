Демографски срив и нова надежда – инвитро бебетата в България се увеличават

Раждаемостта в България е намаляла с 33% за последните три десетилетия – от 79 442 живородени деца през 1994 г. до 53 428 през 2024 г. Средната възраст на майките при първо раждане вече достига 27.6 години, което показва, че все повече двойки отлагат родителството. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Коефициентът на раждаемост е 8.3%, а средният брой деца на жена остава под необходимите 2.1 за естествено възпроизводство – едва 1.72. Страната ни се нарежда сред тези в ЕС с най-бързо застаряващо население, като хората над 65 години вече представляват 24% от общата популация.

ОЩЕ: Виктория е първото инвитро бебе на Столична община за 2025 г.

Ключовата роля на инвитрото

"Тези данни показват трайна тенденция и сериозна нужда от дългосрочна репродуктивна политика", категорична е доц. д-р Мария Юнакова, АГ репродуктивен специалист.

България разполага с изключително високо ниво на репродуктивна медицина, споделиха експерти по време на пресконференция по случай Европейската седмица на фертилитета, с организатор Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ). Събитието даде начало на националната информационна кампания "Инвитро в България".

Изчисленията на БАСРЗ показват, че през 1994 г. 0.1% от родените деца са били заченати чрез асистирани репродуктивни технологии (АРТ). През 2004 г. този процент нараства на 1.2%. През 2014 г., след петгодишната добра работа на Центъра за асистирана репродукция, процентът на заченатите инвитро деца от общия брой на родени бебета стига 5%, а за миналата 2024 г. 6.5% от родените в България деца са заченати след процедура по асистирана репродукция.

ОЩЕ: 5 550 са платените от държавата инвитро процедури у нас

Помощ от държавата

През последните години държавата активно подкрепя двойките с репродуктивни затруднения чрез Центъра за асистирана репродукция.

През 2024 г. над 5500 жени и двойки са получили финансиране за инвитро процедури, като 99% от подадените заявления са били одобрени. От създаването си преди 16 години ЦАР е подпомогнал над 41 000 двойки, а над 18 000 деца са родени с държавно финансиране.

ОЩЕ: Ново проучване показва защо хората предпочитат кучета, пред това да бъдат родители

"Подкрепата, която държавата оказва чрез ЦАР, е реална, навременна и достъпна. Това ни позволява да помагаме на все повече хора да осъществят мечтата си за дете", посочи д-р Искра Пеева-Кюркчиева, директор на ЦАР.

Средният срок за стартиране на процедура от датата на одобрение е намалял от 107 дни през 2022 г. до 94 дни през 2024 г., а бюджетът на ЦАР вече достига 22 млн. лева.