Сезонът на вирусите: Проф. Кантарджиев призова за повече хигиена и отговорност

С настъпването на есента се увеличават случаите на респираторни инфекции, а специалисти призовават хората да бъдат по-внимателни към хигиената и контактите с болни.

Сред най-често разпространяваните инфекции са тези, причинени от риновируси, които могат да предизвикат хрема, кашлица и болки в гърлото. Микробиологът проф. Тодор Кантарджиев сподели пред бТВ, че едно от най-важните средства за ограничаване на разпространението им остава добрата хигиена на ръцете.

„Трябва да се учат децата да мият ръцете си“, подчерта специалистът, като препоръча още използването на носни кърпички и избягването на близки контакти при наличие на симптоми.

Особено внимание трябва да се обръща на децата, възрастните хора и бременните жени – групи, които могат да бъдат по-уязвими при някои инфекции.Той призовава и хората с хрема, кашлица или кихане да ограничават контактите си с околните.

Според проф. Кантарджиев маските не трябва да се възприемат като нещо необичайно. При престой на места с много хора, особено когато около нас има кашлящи и кихащи, носенето на маска може да бъде разумна допълнителна мярка за предпазване.

Очаква се и предстоящият грипен сезон да бъде сред основните теми през следващите месеци. По думите на проф. Кантарджиев оптималният момент за ваксинация е преди очаквания пик на заболеваемостта.

Той прогнозира, че пикът на грипа вероятно ще бъде в края на януари или началото на февруари, което означава, че ваксинацията може да бъде извършена достатъчно време преди това.

Проф. Кантарджиев призовава хората да не се поддават на паника заради временни затруднения с доставките на ваксини, а да се информират от лекарите и здравните власти.

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