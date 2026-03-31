Двойно изпреварвайки инфлацията: Болниците с фрапиращ ръст на разходите в последните години

Средните разходи на болниците са нараснали с 85% за 4 години в периода 2021–2025 г. Само през 2025 г. тези разходи се увеличават средно с близо 18%. От друга страна разходите за медицински консумативи нарастват с 35% за година, а плащанията за медикаменти са със 103% по-високи спрямо 2021 г.

Това твърди Българската болнична асоциация (ББА), чиито данни обхващат многопрофилни, университетски и специализирани болници.

Според тяхната статистика за същия период общият индекс на потребителските цени в страната се увеличава с 41%, което означава, че разходите на болниците растат над 2 пъти по-бързо от средната инфлация.

Къде са най-сериозните увеличения

Според ББА най-сериозно увеличение се отчита при медикаментите – 103%. Разходите за медицински консумативи и изделия нарастват с 93%, а режийните разходи (електроенергия, вода и климатизация) – с 26%. Пикът при тях е през 2022 г. заради енергийната криза, след което се наблюдава частична стабилизация. Въпреки това цените на електроенергията остават почти двойно по-високи спрямо периода на COVID-19 пандемията.

Ръстът е системен и обхваща всички основни разходни категории, което показва устойчив и задълбочаващ се финансов натиск върху болничния сектор, смятат от ББА.

Данните на асоциацията сочат, че разходите за персонал остават втората по големина категория и нарастват със 74% за периода. Това се дължи на увеличенията на минималната работна заплата и осигурителните прагове, периодичните индексации, както и на нарастващия натиск за привличане и задържане на кадри в условията на сериозен недостиг на лекари и медицински сестри.

Делът на разходите за заплати е разход, който трудно може да бъде намален без риск за кадровата обезпеченост, смятат експертите.

Преосмисляне на модела за финансиране на болничната помощ

Позицията на ББА е, че инфлационният натиск засяга всички сектори, но лечебните заведения са в по-уязвима позиция – както заради по-бързия ръст на разходите, така и заради социалната им функция и ограниченията в модела на финансиране.

Мнението на асоциацията е, че тези тенденции налагат преосмисляне на модела за финансиране на болничната помощ, за да се гарантира устойчивостта на системата в средносрочен план.

Българската болнична асоциация призовава за започване на широк обществен и експертен дебат относно цените и финансирането в здравеопазването.