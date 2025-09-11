ИАЛ: Лекарствата за отслабване не съдържат активната съставка

Фалшивите медикаменти за намаляване на телесното тегло идват предимно от страни извън ЕС. Това обясни пред БНТ. Богдан Кирилов - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата. "В голяма част от случаите IP адресите са на териториите на други държави, предимно в страни извън ЕС. Основният начин за доставка към пациентите е чрез куриерски компании. Обикновено, за да се стигне до истинските организатори на тези действия, е необходим доста сериозен ресурс, работим съвместно с ГДБОП. През последните 2-3 седмици зачестиха сигналите за такъв тип дейност от хора, които са видели обява за такъв тип лекарствени продукти, или са закупили такива", посочи Кирилов.

Как хормоните могат да ви помогнат да отслабнете?

Сериозен риск

Той подчерта, че купуването на такива лекарства крие сериозен риск. "Миналата седмица Европейската агенция алармира гражданите да бъдат много бдителни, когато искат да купят лекарски продукт, който се продава онлайн. Действащата нормативна уредба у нас позволява търговия на лекарства онлайн само на лекарства без рецепта. Наблюдава се разпространение на лекарствени продукти, които са по лекарско предписание за сериозни хронични заболявания и именно това създава доста сериозен риск. Това, което се установява и в държавите от ЕС, включително и в България, е, че в предлаганите продукти много често не се съдържа обявената на опаковката активна съставка, не се знае точно какво е съдържанието.

Така че дали се касае за липса на ефект или потенциален риск от вещество, което не е известно, това категорично води до много сериозен риск върху здравето на пациентите. В Агенцията по лекарствата в тази връзка извършваме регулярен мониторинг в координация с МВР.", допълни още той.

Противогрипни ваксини

Милчев информира още, че през настоящия сезон се очакват доставки на противогрипни ваксини, които надвишават със 100 000 поръчките за 2024 г. "Едно сравнение - през 2022 г. доставките на противогрипни ваксини са били 305 000, сега за зимния сезон се очакват 580 000", заяви Кирилов.

