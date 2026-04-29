Медицинският онколог доц. Налан Бабаджан в София на 9.05.26 г. – възможност за второ мнение и лечение в чужбина

На 9-ти май 2026 г. в София ще се проведат безплатни информационни срещи със специалист по медицинска онкология с международен опит. Инициативата е насочена към пациенти с онкологични заболявания и техните близки, които търсят второ мнение за лечение и се интересуват от възможностите в чужбина.

По покана на Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ в София ще гостува специалистът по медицинска онкология доц. д-р Налан Акгюл Бабаджан, част от екипа на болница „Медикана“ в Истанбул.

Доц. Бабаджан има международен професионален опит, придобит в онкологични структури в Турция и чужбина. Професионалните ѝ интереси са насочени към лечението на солидни тумори, като основен фокус в практиката ѝ са ракът на гърдата, ракът на белия дроб и меланомът.

В работата си тя прилага съвременни подходи като имунотерапия, таргетни терапии и персонализирана (прецизна) онкология. С интерес към туморната генетика и молекулярната биология, специалистът изготвя индивидуални терапевтични планове, съобразени със състоянието на всеки пациент. Това са методи, които в определени случаи могат да предложат по-добра ефективност и по-малко странични ефекти, но изискват точна преценка кога и при кого са приложими.

Доц. Бабаджан участва активно в клинични проучвания (Фаза I–III), което ѝ позволява да прилага актуални и иновативни методи на лечение.

Посещението ѝ предоставя възможност на пациентите да получат специализирано мнение и информация за съвременните методи на лечение в чужбина.

Срещите с нея ще се проведат на 9-ти май 2026 г. в София, като ще бъде осигурен превод на български език. Броят на местата е ограничен, което налага предварително записване.

Желаещите могат да се запишат на телефон: 0878 500 730 (ЗИЦ „Медикъл Караджъ“)

При установено онкологично заболяване времето, информацията и правилният избор на терапия са от огромно значение. Подобни инициативи дават възможност пациентите да вземат по-информирани решения не само за лечението си, но и за следващите стъпки в един от най-важните моменти в живота им.