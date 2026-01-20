Оставката на Румен Радев:

След 5 енергийни напитки и пушене на вейп: Момче е в болница

20 януари 2026, 10:23 часа 313 прочитания 0 коментара
След пушене на вейп и 5 енергийни напитки 15-годишен ученик попадна в интензивното отделение на университетска болница в Стара Загора.

Младежът е стабилизиран, но лекари посочват, че е имало сериозна опасност за неговия живот.

Родителите на момчето са донесли в болницата пробата от вейпа, която ще бъде изследвана.

"Комбинацията от вейп, енергийни напитки, други видове наркотици и алкохол е доста често срещана сред младежите. Употребата на тези вещества се наблюдава във възрастта 13 - 15 години. Вейповете са много актуални напоследък. За съжаление не знаем какъв точно е съставът на течността, която се сипва във вейпа", обясни д-р Петра Раванбахш от реанимационното отделение на УМБАЛ "Професор доктор Стоян Киркович" в Стара Загора.

Тя обясни, че течността се нагрява, изпарява се и бива вдишвана.

Неясни съставки увреждат сърцето и белите дробове

При производителите няма стандарт, който да уточнява какви точно съставки може да включва това устройство за пушене. "Засичани са и тежки метали, арсен и други изключително вредни вещества в течността", подчерта медикът.

Според нея при вейповете, тъй като се вдишват изпаренията - се нанасят поражения върху белия дроб. Тя обясни, че при подобни случаи се следи дихателната функция, а именно кръвно-газовите анализи.

Източник: iStock

"За съжаление, често има включване на марихуана във вейпа. Трябва да следим и за симптоми, свързани с интоксикация", заяви доктор Раванбахш.

По думите й в енергийните напитки има доста интересни съставки. "Тауринът е една от тях, кофеин, доста въглехидрати и захари. Те по-скоро повлияват сърдечната дейност и могат да доведат до тахикардии, повишена сърдечна честота и различни ритъмни нарушения. Не знаем дали сърцето е достатъчно здраво и как би ги понесло", предупреди тя, цитирана от Нова тв.

Лекарката е категорична, че хора, прекалили с енергийни напитки, в повечето случаи стигат до спешното отделение.

"Прави им се кардиограма, оценява се сърдечната им дейност и се включват системи. Стимулира се диурезата. Ако вкъщи родителите подозират прием на някакви вещества, могат да предизвикат повръщане. Но трябва да са сигурни, че детето е адекватно, кашля и преглъща нормално", посъветва тя.

Десислава Любомирова
