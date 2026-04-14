Няма място в центъра, странни проблеми: Здравният министър каза кога ще бъде изградена Националната детска болница

14 април 2026, 8:31 часа 463 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
До 2030 г. трябва да има Национална детска болница. Това заяви пред БНТ министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски. По думите му в момента отново държавата се сблъсква със странни проблеми по изграждането на Националната детска болница. Доц. Михаил Околийски уточни, че няма подходящ терен в центъра на София за изграждането на Националната детска болница. Още: Министърът каза кога Националната детска болница може да е готова

Той поясни, че исканията на Българския лекарски съюз за подписване на Националния рамков договор са резонни и правилни, но трябва да има приет държавен бюджет. „Д-р Брънзалов чука на отворена врата, отворени сме за разговор, но всичко е описано в Закона за здравното осигуряване, където ясно е показано кои са договорните партньори за НРД. Ролята на министъра на здравеопазването е на медиатор“, посочи здравният министър.

Доц. Михаил Околийски препоръча на БЛС да обърнат внимание и за недофинансираните клинични пътеки в областта на психичното здраве – две за деца и четири за възрастни.

Според здравния министър подобен и важен разговор за интересите на хората трябва да бъде воден не само преди избори, а и след това.

„Ние трябва да бъдем оторизирани като пациенти да държим ключа в системата. Ние се сблъскваме с това в нашата работа, като спряхме няколко обществени поръчки в сферата на онкологията, в сферата на пръскането срещу комарите“, уточни доц. Околийски. 

Доц. Михаил Околийски обясни забавянето в изграждането на хангарите на медицинските хеликоптери. Той определи ситуацията като „плаващи пясъци“ от обществени поръчки и процедури. Според здравния министър всичко трябва да бъде подредено като пъзел – щом има медицински хеликоптери, да има и нужните хангари за тях.

Антон Иванов Отговорен редактор
