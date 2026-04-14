Няма място в центъра, странни проблеми: Здравният министър каза кога ще бъде изградена Националната детска болница

До 2030 г. трябва да има Национална детска болница. Това заяви пред БНТ министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски. По думите му в момента отново държавата се сблъсква със странни проблеми по изграждането на Националната детска болница. Доц. Михаил Околийски уточни, че няма подходящ терен в центъра на София за изграждането на Националната детска болница. Още: Министърът каза кога Националната детска болница може да е готова

Правят ли БЛС политически искания?

Още: "Здравната система е на ръба": БЛС настоя за извънредни мерки заради цените

Той поясни, че исканията на Българския лекарски съюз за подписване на Националния рамков договор са резонни и правилни, но трябва да има приет държавен бюджет. „Д-р Брънзалов чука на отворена врата, отворени сме за разговор, но всичко е описано в Закона за здравното осигуряване, където ясно е показано кои са договорните партньори за НРД. Ролята на министъра на здравеопазването е на медиатор“, посочи здравният министър.

Доц. Михаил Околийски препоръча на БЛС да обърнат внимание и за недофинансираните клинични пътеки в областта на психичното здраве – две за деца и четири за възрастни.

Според здравния министър подобен и важен разговор за интересите на хората трябва да бъде воден не само преди избори, а и след това.

„Ние трябва да бъдем оторизирани като пациенти да държим ключа в системата. Ние се сблъскваме с това в нашата работа, като спряхме няколко обществени поръчки в сферата на онкологията, в сферата на пръскането срещу комарите“, уточни доц. Околийски.

Доц. Михаил Околийски обясни забавянето в изграждането на хангарите на медицинските хеликоптери. Той определи ситуацията като „плаващи пясъци“ от обществени поръчки и процедури. Според здравния министър всичко трябва да бъде подредено като пъзел – щом има медицински хеликоптери, да има и нужните хангари за тях.

Още: БЛС иска предоговаряне на цените, министърът отговори възможно ли е