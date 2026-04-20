Спорт:

Вдигнаха медицински хеликоптер за жена в кома от Ямбол

20 април 2026, 13:36 часа 298 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Медицинският хеликоптер е задействан за транспортиране на 40-годишна жена в кома, която ще бъде транспортирана от ямболската Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон" до университетската болница „Св. Георги" в Пловдив. Пациентката е приета с мозъчен кръвоизлив, със съмнения за мозъчна аневризма, съобщиха от ямболската болница.

ОЩЕ: Очакваме още една въздушна линейка, търсят се медици за нея

След направен скенер, изследвания и консултации е взето решение жената да бъде транспортирана в специализирана клиника към Университетската болница в Пловдив.

Очаква се въздушната линейка да кацне на хеликоптерната площадка в двора на Професионалната гимназия по земеделие „Христо Ботев", за да превози жената, казаха от лечебното заведение.

В началото на февруари системата за спешна медицинска помощ по въздуха беше задействана за дете на седем години, блъснато от мотор в село Воденичане, община Стралджа, област Ямбол.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Ямбол медицински хеликоптер кома
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес