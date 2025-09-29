Да подадем ръка на Боряна в борбата ѝ за живот!

Боряна Чулева води своята борба за живот. Нейната история не е пикантна, но е изпълнена с болка и страдание, както на много други. Жената има проблем в устната кухина и много месеци търси решение чрез различни режими и протоколи, но без успех. Тъй като вече не може да работи се наложило да мине по установения ред — изследвания, скенер, биопсия, епикриза, решение от онко комисия. Традиционната медицина предлага лъче- и химиотерапия, които обаче Боряна не приема, тъй като по нейното мнение "това е бавна и мъчителна смърт."

Боряна вярва, че е избрала верния метод за лечение за себе си, но и те струват пари, много пари, които жената, вече останала без работа, не може да си позволи. Въпреки това сумата не е кой знае колко висока, но все пак непосилна за Боряна. Тя се нуждае от 7000 лв.

"Моля ви, мили хора, помогнете ми, подарете ми шанс. В името на Живота!", призовава Боряна. Нека всеки помогне, с колкото може.

