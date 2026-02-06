Деца загубиха майка си в пожар в София - помогнете, ако можете

Подкрепа за семейството на Росен Тодоров - бащата на двете деца, които загубиха майка си при пожара на ул. "Опълченска", ще бъде осигурена от д-р Милен Врабевски.

Д-р Милен Врабевски ще подкрепи финансово и морално семейството, за да им помогне да възстановят дома си и да осигурят основни потребности. Той назначи и екип на Фондация "Българска памет", който да бъде на разположение на семейството през следващите няколко месеца и да осигурява всичко необходимо за децата.

Преди седмица животът на Росен и двете му деца се преобърна трагично – съпругата му Мая загуби живота си при пожар в съседен апартамент. Семейството преминава през изключително труден период. Домът им е силно задимен и покрит със сажди, дрехите и личните вещи са повредени, а домашните любимци, които са били част от детството на децата, също са починали. Росен остава сам да се грижи за двете деца и болната баба.

Апелираме всеки, който желае да помогне на семейството, да го направи чрез следния линк: https://url-shortener.me/B9JI