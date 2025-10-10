За пръв път отварят за посещение „Коридорът на Комод“ в Колизеума

Археологическият парк на Колизеума в Рим за първи път отваря за широката публика т.нар. Passaggio di Commodo или "Коридорът на Комод" - сводест подземен коридор, който е частично осветен и вентилиран чрез шахти, предадe АП. По времето на Древния Рим този проход е бил предназначен изключително за употреба от страна на императора и съответно напълно скрит от погледа на публиката.

Повече за "Коридорът на Комод"

Коридорът свързва т.нар. Pulvinar - трибуната, запазена за най-висшите сановници на Римската империя, разположена на южния край на по-късата ос на Колизеума - с външната част на зданието. Проходът не е бил част от оригиналния архитектурен план на Колизеума, а е изграден по-късно - по време на управлението на Комод към края на II век сл. Хр.

Комод е начело на държавата от 180 до 192 г. сл. Хр. Той е син на прочутия Марк Аврелий и е първият римски император, който наследява трона, докато баща му е още жив - значително отклонение от старата римска практика на осиновяване, която дотогава води много способни владетели на трона.

„Отварянето на коридора на Комод представлява изключителен археологически пробив - не само защото този исторически значим обект с богата история, архитектура и декоративно богатство е достъпен и проходим за първи път, но и защото настоящият процес на реставрация позволява да се разпознаят и разберат античните повърхности в оригиналния им вид“, обясни Алфонсина Русо, директор на Археологическия парк на Колизеума, на пресконференция в Рим във вторник, цитирана от АПА.

В коридора, който ще стане достъпен за посетителите от 27 октомври, още могат да се видят следи от метални крепежни елементи, които някога са държали мраморните облицовки на стените, преди да бъдат заменени по-късно с декоративни мазилки с пейзажни изображения. Особено впечатляваща е мазилката от вида щуко, използвана за декорациите по сводовете с митологични сцени от легендата за Дионисий и Ариадна.

Работата по реконструкцията на обекта, извършена между октомври 2024 г. и септември 2025 г., включваше освен консервацията и реставрацията на древните елементи, така също и инсталиране на нова пътека. Нова осветителна система пресъздава естествената светлина, която някога се е филтрирала през малки отвори на свода, а дигитален модел помага на посетителите да визуализират оригиналния вид на прохода. На по-късен етап, който се очаква да започне към началото на 2026 г., ще бъде реставрирана и частта от тунела, простираща се отвъд периметъра на Колизея, уточняват от АП.

В нишите при входа на коридора има и изображения на сцени от арената: лов на диви глигани, битки с мечки, акробатични изпълнения, както и впечатляващи изненади, при които животни внезапно изскачат от скрити врати.

Колизеумът, който е на около 2000 години, е един от символите на Рим и е сред най-популярните туристически атракции в Италия. В него през Античността често са се провеждали жестоки гладиаторски борби, допълва още АПА.

Източник: БТА