Почти 10 000 години: Откриха една от най-старите улици в света

Преди близо 10 000 години, много преди възхода на градовете, общност в Централна Анатолия вече е експериментирала с нови начини за организиране на жизненото си пространство. Разкопки при Канхасан 3 Хьоюк (höyük: могила, гробна могила) в провинция Караман в Турция са разкрили една от най-ранните известни улици от неолитната епоха, датираща отпреди близо 9750 години – предхождаща световноизвестния Чаталхьоюк с около 750 години.

Археолозите открили внимателно планиран проход между къщите, рядка характеристика, която наподобява един от най-ранните примери за улица в човешката история. Това откритие оспорва дългогодишния образ на неолитния живот като струпвания от домове с достъп от техните покриви и малка външна организация, както е известно в Чаталхьоюк. Вместо това, Канхасан 3 разкрива общност, която умишлено е оставяла пространство между структурите, намеквайки за ранни форми на социална организация, споделен достъп и архитектурно планиране близо хилядолетие преди разцвета на Чаталхьоюк.

Рядък пример за ранно градско планиране

Разкопките, проведени по проекта „Наследство за бъдещето“ на турското Министерство на културата и туризма, се ръководят от доц. Аднан Байсал от университета в Анкара. Неговият екип открил проход, разделящ две къщи – което предполага опит за създаване на общо или функционално пространство, нещо рядко срещано в неолитна Анатолия.

„Това е голяма изненада – отбелязва Байсал. – Докато Чаталхьоюк е имал плътно струпани къщи с достъп до покрива, Канхасан 3 ни показва различна архитектурна визия. Тези пролуки между домовете може да са функционирали като проходи, защитни коридори за добитък или дори като ранна форма на улица. Какъвто и да е случаят, изключително рядко се вижда подобна пространствена организация в този период.“

Археолозите открили и огнища, разположени по различен начин от тези в Чаталхьоюк, което намеква за разнообразни културни практики в неолитните общности в Централна Анатолия.

От неолита до бронзовата епоха

Канхасан не е единична могила, а комплекс от три могили (Канхасан 1, 2 и 3), представляващи непрекъснато човешко обитаване от предкерамичния неолит до бронзовата и желязната епоха. В продължение на хиляди години този малък, но плодороден регион е бил дом на общности, които са били свидетели на раждането на земеделието, опитомяването на животните и трайната архитектура.

Според Байсал тайната на дълголетието на Канхасан се крие в изобилните му водни източници и плодородни земи. Животинските кости, открити на мястото, включват останки от тур (диви говеда), риби и водоплаващи птици, което предполага влажна среда, която е осигурявала богати хранителни ресурси. Очаква се растителните останки, които в момента се анализират, да разкрият повече за ранните земеделски практики в региона.

Защо откритието е важно

Откриването на улично пространство в Канхасан 3 оспорва дългогодишните предположения за ранните неолитни селища. Улиците се считат за маркер на социалната сложност и планираната урбанизация. Откриването на такъв елемент отпреди почти 10 000 години отмества времевата линия на тези иновации.

В Чаталхьок не е имало улици, къщите са били плътно прилепени една до друга и в тях се е прониквало през покрива. Wolfgang Sauber / CC BY-SA 4.0

Освен това контрастът с Чатал-Хююк – известен със своите плътно разположени къщи без улици – показва, че анадолските неолитни общества не са били еднородни. Различните общности са експериментирали с различни решения за ежедневните си нужди като движение, защита и социално взаимодействие.

Глобалното значение на Канхасан

Въпреки че Чаталхьоюк отдавна е засенчил други обекти в Централна Анатолия, Канхасан 3 сега се очертава като ключово селище за разбиране на разнообразните траектории на ранното човешко заселване. Археолозите твърдят, че Канхасан предлага:

Доказателства за ранно пространствено планиране (възможно формиране на улици)

Непрекъснатост на заселването в продължение на няколко хилядолетия

Богати данни за околната среда, съчетаващи геология, ботаника и зоология

Връзка между предкерамичните и керамичните неолитни традиции

Това прави Канхасан 3 не само важен за турската археология, но и за по-широкото изследване на човешката социална еволюция.

Разкопките продължават с надеждата да се разкрият повече подробности за всекидневието на неолитните хора в Канхасан. Изследователите се стремят да разберат дали тези „улици“ са били чисто функционални, или са носили символично или обществено значение.