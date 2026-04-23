Геолози откриха едно от най-големите съкровища в света, което е опасно за добив: Каква е причината?

На границата между Чили и Аржентина се намира обект, наречен Фило дел Сол, който е изследван от години като едно от потенциално най-големите находища на мед в света, според Popular Mechanics.

По-специално, предварителна оценка на минералните запаси, завършена през 2025 г., предполага, че компаниите, отговорни за добива в района, може да са се натъкнали на пет пъти повече метал, отколкото са се надявали.

Според изявление на Lundin Mining, оценката показва наличието на до 13 милиона тона мед, 907 000 кг злато и 18,6 милиона кг сребро.

„Тази информация, базирана на данни, събрани от 400 допълнителни проучвателни сондажа, е получена чрез откритието, че медната минерализация на по-голяма дълбочина значително надвишава оценките, получени по-близо до повърхността“, се добавя в доклада.

Според съобщения в медиите, Фило дел Сол може да се окаже още по-богат, тъй като експертите копаят по-дълбоко и изследват северните и южните граници на находището.

„Фило дел Сол е едно от най-значимите открития на зелено през последните 30 години и невероятно пътешествие за всички участници. Първоначалните данни за минералните ресурси подчертават потенциала на един от най-плодотворните проекти за открит добив на мед в света, който все още не е разработен, и един от най-големите ресурси на злато и сребро в света“, казва Джак Лъндин, главен изпълнителен директор на Lundin Mining, в прессъобщение.

Това прави мината много печеливша, тъй като много от добитите там метали ще бъдат от решаващо значение както за революцията в зелената енергия, така и за други индустрии, които изискват благородни метали като златото.

В същото време, минните операции изискват големи количества вода. Например, една от най-големите минни компании в Аржентина, La Alumbrera, използва 25 милиарда литра вода годишно, което според FARN се равнява на 34% от годишното потребление на вода на близо половин милион жители в региона.

„Не е тайна, че човечеството се нуждае от минералите, скрити дълбоко в Земята, ако иска да се откаже от изкопаемите горива. Но в търсенето на тези минерали е най-добре да не се убива пациентът, за да се излекува болестта“, подчертава Popular Mechanics.

