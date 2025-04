Кога ще умрем? Изкуственият интелект навлезе живота ни и се научи да предсказва смъртта (СНИМКА)

Изкуственият интелект (ИИ) вече навлезе в живота ни, а сега вече се докосна и до смъртта. Учени от Франция и САЩ твърдят, че са успели да създадат алгоритъм, който може да предскаже риска от внезапно спиране на сърцето 14 дни по-рано. Алгоритъмът е показал точност над 70% при анализа над 240 хил. ЕКГ. Резултатите от проучването са публикувани в сп. European Heart Journal.

Бил Гейтс: До 10 години изкуственият интелект ще замени лекарите и учителите

Създаденият модел имитира работата на човешкия мозък и може да открива слаби електрически сигнали, които предшестват опасна аритмия - нарушаване на ритъма, което е способно да доведе до спиране на сърцето. "Установихме, че по 24-часов ЕКГ запис предварително може да се установят пациентите, при които има висока вероятност от опасна аритмия в близките две седмици", обясни кардиологът Лоран Фиорина, един от авторите на изследването.

Near-term prediction of sustained ventricular arrhythmias applying artificial intelligence to single-lead ambulatory electrocardiogram



accurately identifies patients at near-term risk of ventricular arrhythmiashttps://t.co/3afBBGGTD3 pic.twitter.com/6nod8xXZ14