22 януари 2026, 09:52 часа 464 прочитания 0 коментара
Колкото бучка захар: Откриха нов вид животно (СНИМКА)

След десет години изследвания, учените откриха мъничка земеровка, тежаща колкото бучка захар и с дължина само 5 см. Откритието е направено в Южна Етиопия. Животинката е кръстена stanleyi в чест на Уилям Стенли, еволюционен биолог, който през 2015 г. открива подобна земеровка по време на теренна работа в друг район на Етиопия, но за съжаление тя умира скоро след това, съобщи Discoverwildlife.

Ново за науката

Генетичният и морфологичен анализ разкрива, че земеровките, уловени през 2015 г., както и тази принадлежат към един и същи вид – и са нови за науката. Екземплярът (млад мъжки), уловен от Стенли през 2015 г., стана холотипът – единственият екземпляр, от който е създаден новият вид.

„Помислих си: „Уау, какво вълнуващо време е да си биолог! Все още живеем в епоха, в която можем да се наслаждаваме на откриването на нови видове, най-фундаменталната единица на биоразнообразието“, коментира Евън Крейг, водещ автор на изследването и еволюционен еколог в Университета на Масачузетс.

Не е най-малката

Изданието отбелязва, че въпреки малкия си размер, това не е най-малкият вид земеровка в света. Тази титла в момента принадлежи на етруската земеровка, която е средно дълга само 4 см и тежи само 1,8 г.

Евгения Чаушева
