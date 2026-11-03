Необичайна романтика: Бик и магаре се влюбиха в Етиопия (СНИМКА)

Студенти от Университета в Пиза регистрираха сериозна връзка между бик и магаре в Етиопия, която описаха в списание Current Biology. В продължение на осем дни наблюдение са били документирани 51 случая на опит на бика да се чифтосва с магарето, както и прояви на приятелско поведение. Изследователите нарекли животните Ахил и Патрокъл, подчертавайки тяхната близост: те прекарват повече време заедно, отколкото с други животни и отхвърлят контакт с други членове на стадото. Авторите отбелязват, че социалната връзка между тях надвишава репродуктивните нужди, което показва сложността на междувидовите взаимоотношения при опитомените животни.

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И двете животни са от мъжки пол, собственост на различни собственици, но често са пасяли на едно и също пасище в смесено стадо. Приятелското поведение между тях се изразява в облизване и триене едно в друго – както преди, така и след сексуален контакт. По време на периода на наблюдение Ахил (бикът) два пъти се опитал да се качи на друго мъжко магаре, но последното проявило агресия. В един от тези случаи Патрокъл се приближил до бика, който насочил вниманието си към него.

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Патрокъл прогонил другия бик, който се приближил до него, но с Ахил не направил опит да избегне контакт – всъщност често му подавал задните си части. Изследователите не наблюдавали други случаи на сексуално взаимодействие между бикове и магарета в стадото.

Сексуалният контакт между индивиди от един и същи пол е често срещан в животинското царство. Традиционните обяснения включват принуда, погрешно определяне на пола на партньора или липса на партньори от противоположния пол. Въпреки това, нито едно от тези обяснения не обяснява напълно случая с Ахил и Патрокъл.

What would you do if you saw a bull and a male donkey having sex on your lunch break? For ecologists at the University of Pisa, the answer was obvious: research it. This is the story of Achille and Patroclo, two animals with a deep social and sexual bond. https://t.co/9sP4wyHXHB — Scientific American (@sciam) November 2, 2026

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„Подобни взаимодействия са свързани с пропуснати репродуктивни възможности: животните губят време и енергия върху тях, които биха могли да бъдат насочени към репродуктивни дейности. „Силата на социалната връзка между тях изглежда надвишава тези разходи“, подчертават авторите.

Винсент Саволайнен, еколог в Imperial College London, коментира пред Scientific American, че авторите на изследването (той не е участвал в него) са успели „да покажат доста убедително, че тези двамата не са просто случайна двойка“. „Важно е да се публикуват наблюдения като това, за да се покаже колко разнообразно може да бъде поведението на животните“, отбеляза Саволайнен. Той обаче добави, че Ахил и Патрокъл са опитомени индивиди, така че поведението им може да не отразява социалните взаимодействия на животните в дивата природа.

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